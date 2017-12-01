«Я не рассчитываю на место в «Рено» в ближайшем будущем, но для меня огромная честь поработать в составе разных команд на наивысшем уровне в 2017-м.

Гонщику трудно быть резервистом и не получать возможности выступать в гонках. Я знаю, что продолжаю учиться и прогрессировать, но мне нужен адреналин», - цитирует Сироткина Autosport.

Напомним, Сироткин участвовал в тестах Формулы-1 как представитель команды «Уильямс» и показал восьмое время.