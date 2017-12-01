«Очень много билетов покупают европейские болельщики, но я думаю, что реальные продажи начнутся в январе, когда люди отпразднуют Рождество и Новый год и будут планировать свой отдых в 2018 году. Так было и в прошлом году. Мы запускали продажи до Нового года, но основная масса билетов продавалась либо в конце января, либо когда заканчивался период хороших скидок.

Какой процент билетов покупают болельщики из России? Россия на первом месте. Как раз после гонки можно будет провести в Баку майские праздники. Потом Азербайджан, а на третьем – Великобритания. Думаю, что в этом году россиян будет больше, так как между Гран-при России и Гран-при Азербайджана теперь больше времени.

Можно все запланировать для бюджета. Мы работаем с большим количеством туристических компаний из России, которые закупают у нас билеты на уик-энд и предлагают пакетные туры для удобства болельщиков, - цитирует Рагимова Autosport.

Гран-при Азербайджана-2018 пройдет с 27 по 29 апреля.