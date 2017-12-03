Хэмилтон в этом году стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1».

«Я горжусь тем, что я работаю в «Мерседесе». Надеюсь, что смогу завершить карьеру здесь. Что касается следующего сезона, то в нём может развернуться борьба за титул между нами, «Феррари», «Маклареном» и «Ред Булл», - цитирует Хэмилтона AS, - Но на данный момент «Мерседес» находится в лучшей форме, и я не вижу, за счёт чего может измениться этот расклад».