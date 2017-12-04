- Я испытываю гораздо большие ограничения в повседневной жизни, чем за рулем. Болиды уже не те, что были раньше, и ограничения намного меньше, чем может показаться. 90% моих способностей пилота остались прежними. Моя физическая форма лучше, чем была раньше. Я должен упорно работать, ведь возраст не помогает мне. Большое значение во всем этом играет мозг. Удивительно, как велик потенциал человеческого мозга и как быстро он адаптируется к разным условиям. В конечном итоге я понял, как жить с травмой и как пилотировать в Формуле-1, - рассказал Кубица.

Напомним, Роберт Кубица пропустил несколько лет в "Больших призах" из-за травмы руки, полученной в результате аварии