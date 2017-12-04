«Сейчас я присутствую на каждой гонке. У меня нет никаких вторичных заданий, поэтому я на 100% отдаюсь работе в «Мерседес».

Уход из команды? «Да, это вполне логичный вариант. Мой контракт с «Мерседес» действует до 2020 года, и я его полностью отработаю. Посмотрим, что будет после этого. Сейчас слишком рано заглядывать в будущее», - приводит слова Лауды Autosport.com.ru.