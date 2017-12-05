Чемпион мира Дженсон Баттон заявил, что год без Формулы-1 вернул ему любовь к гонкам.

«Этот год без Формулы-1 – лучшее, что могло произойти со мной, – приводит Autosport.com слова Баттона. – Моя любовь к гонкам вернулась ко мне.

Мое время в Формуле-1 прошло, но любовь к гонкам в принципе действительно вернулась. Я очень воодушевлен.

Гонка (Super GT), которую я провел в августе, получилась настолько интересной: было так много борьбы, много обгонов. И мне это очень понравилось».

Напомним, ранее стало известно о том, что в следующем году 37-летний британец будет выступать в японской серии Super GT.

В нынешнем сезоне Баттон провел один этап: на Гран-при Монако он заменил бывшего партнера по «Макларену» Фернандо Алонсо.