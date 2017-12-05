«У меня нет конкретного ответа на этот вопрос. Я уйду тогда, когда перестану получать удовольствие. Я сделаю это по причине того, что в чемпионате будет много пилотов, которые хотят гоняться и будут те, которые будут нуждаться в месте в Формуле-1», - цитирует Феттеля AS.

Феттель является четырехкратным чемпионом мира. В Формуле-1 немецкий гонщик выступает с 2007 года.