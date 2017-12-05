«Я рад, что на мероприятии присутствует Сабина Кем, которая ведёт дела его семьи. Я хотел, чтобы здесь присутствовал Мик Шумахер, но он проходит тесты в Испании, а жена Михаэля находится в США», - приводит слова Тодта Autosport.

«Борьба Михаэля продолжается. Он особенный человек для автоспорта, а кроме того, он особенный человек и для меня. Он мой друг», - добавил президент ФИА.