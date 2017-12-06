Команда Формулы-1 «Уильямс» все еще рассматривает кандидатуру российского гонщика Даниила Квята на вакантное место в команде.

Как сообщает Sky Sports, главным претендентов на место в «Уильямс» является поляк Роберт Кубица. Россиянин Сергей Сироткин – второй кандидат.

Отмечается, что Кубица и Сироткин побывали на базе «Уильямс» в начале этой неделе. Квят работал на симуляторе команды как минимум один раз за последние несколько недель.