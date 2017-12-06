Как сообщает Sky Sports, главным претендентов на место в «Уильямс» является поляк Роберт Кубица. Россиянин Сергей Сироткин – второй кандидат.

Отмечается, что Кубица и Сироткин побывали на базе «Уильямс» в начале этой неделе. Квят работал на симуляторе команды как минимум один раз за последние несколько недель. 

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