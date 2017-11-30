"Что дальше? Дальше я возвращаюсь на базу команды – буду там на следующей неделе, чтобы проанализировать итоги тестов. Потом? Хороший вопрос. На самом деле я свою часть работы сделал. Честно говоря, сделать что-то лучше, чтобы еще раз им доказать, что я тут и готов ко всему, я бы не мог. И не мог бы даже мечтать о большем в этот день. Как сложится дальше – зависит уже не от меня», — цитирует Сироткина Motorsport.