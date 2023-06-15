«Бежал в удовольствие». Мазепин - о забеге в рамках ПМЭФ-2023

Российский автогонщик Никита Мазепин поделился эмоциями от забега в рамках «Петербургского международного экономического форума».

«Это очень классно. Позволяет участникам пораньше проснуться, размяться, прийти в хорошую кондицию и зарядиться положительными эмоциями. Я всю свою жизнь занимаюсь спортом, очень люблю это занятие и искренне желаю всем им заниматься. То, что бизнес и спорт рядом, очень круто. Бежал в удовольствие, поэтому мне это далось легко», - заявил Мазепин в интервью «Советскому спорту».

Отметим, что участники забега преодолели дистанцию в 5 километров. Он прошел по историческому центру Санкт-Петербурга.