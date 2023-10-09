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«Макларен» установил рекорд Формулы-1 по скорости пит-стопа

Британцы на Гран-при Катара были молниеносны.
09 октября 2023 12:27
автор: Виталий Стопин

Команда «Макларен» установила рекорд Формулы-1 по скорости проведения пит-стопа. На Гран-при Катара Ландо Норрис потратил всего 1,80 секунды во время своего второго пит-стопа.

«Новый мировой рекорд! Это свидетельство неустанных тренировок и напряжённой работы нашего великолепного пит-коллектива. Поздравляем команду!» — написал руководитель «Макларена» Зак Браун на своей странице в соцсетях.

Отметим, что прежний рекорд по быстроте пит-стопа принадлежал «Ред Булл» и был установлен австрийской командой в 2019 году.

Отметим, что на Гран-при Катара два пилота британской команды Оскар Пиастри и Ландо Норрис оказались на подиуме. Австралией занял второе место, а британец финишировал третьим. Победил же голландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

источник: «Советский спорт»
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