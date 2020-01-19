Верблюдам остается лишь завидовать. Они веками были "королями пустыни",но на современной технике по пескам можно двигаться гораздо быстрее.

Андрей Каргинов, Андрей Мокеев и Игорь Леонов первыми привели свой грузовик на финиш "Дакара". И заслуженно взяли чемпионские кубки.

Фернандо Алонсо вникал во все нюансы ралли-рейда, работал на износ и отдавался гонке полностью,но выиграть "Дакар" с первого раза все равно не смог.

"Камазы" опять доказали : где бы ни проводился "Дакар" - хоть в Африке, хоть в Америке, хоть в Аравии - бороться с ними просто невозможно. Российская команда - снова лучшая!

У каждого ралли-рейда свой колорит, и антураж Саудовской Аравии добавил ярких красок к марафону.

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МОТОЦИКЛЫ

1. Рикки Брейбек (США, «Хонда») 40:02.36

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +16.26

3. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +24.02

КВАДРОЦИКЛЫ

1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») 52:04.39

2. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +18.24

3. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») +1:04.15

ВНЕДОРОЖНИКИ

1. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») 42:49.17

2. Нассер Аль-Айттия (Катар, «Тойота») +6.21

3. Орландо Терранова (Аргентина, «Мини») +3.16

4. Фернандо Алонсо (Испания, «Тойота») +3.25

…14. Александр Доросинский (Россия, «Мини») +5:07.06

МОТОВЕЗДЕХОДЫ

1. Кейси Кьюри (США, «Кан-Ам») 53:25.52

2. Сергей Карякин (Россия, «Кан-Ам) +39.12

3. Франсиско Лопес (Чили, «Кан-Ам») +52.36

ГРУЗОВИКИ

1. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») 45:33.36

2. Антон Шибалов (Россия, «КАМАЗ») +42.26

3. Сергей Вязович (Белоруссия, «МАЗ») +2:04.42

4. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +2:55.28