Счастье в управляемом заносе

Вызов был принят! Вопреки коронавирусу (хотя, конечно, все меры предосторожности здесь присутствовали – включая обязательное измерение температуры у зрителей и участников), решающие заезды прошли на ура. На глазах болельщиков, сполна насладившихся не только зрелищем машин, мчащихся в управляемом заносе, но и запахом жженых покрышек, 22 гонщика из девяти городов разыграли призы этапа и титул всей серии. И золото Сочи, и вожделенный Кубок по итогам сезона достались Сергею Кабаргину (Санкт-Петербург). Именно он лучше и четче пилотировал на своем Flanker F во втором повороте трассы «Формулы-1» (где и проводились заезды). Так что в ожидании «Гран-при России», намеченного на конец сентября, здесь подолгу скучать не приходится. По крайней мере – не целый год. Даже в условиях пандемии.
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