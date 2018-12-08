«Меня выгнали из родного дома»

Хоккей с мячом 08 декабря 2018 21:23 Источник: «Советский спорт» Автор: Зетилов Игорь

Игорь Шишков, создавший хоккейный клуб, был уволен из него за…второе место в чемпионате страны.

Представьте себе ситуацию. Вы строите дом. С нуля, с первого кирпичика в фундаменте. С любовью, вкладывая в него всю душу, преодолевая постоянно возникающие трудности. И вот когда с годами он вырос этажами, обрел под надежной крышей уют и благополучие, приходит кто-то, наделенный властью, и беспардонно вышвыривает вас из вашего, как вам думалось, дома. В одночасье и без права когда-либо сюда возвращаться…

Вот так 31 октября нынешнего года был изгнан, образно говоря, из своего дома главный тренер отдела хоккея на траве и индорхоккея подмосковной команды «Динамо» (Электросталь) Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта Московской области №8, Игорь Шишков.

«Готовился к юбилею, к личному, можно сказать, празднику, – рассказывает Игорь Юрьевич – 24 января 2019 года исполнится 25 лет нашему клубу, который я основал. С 1994 года – помните, какие непростые времена были – создавал с нуля в Московской области вместе с единомышленниками систему хоккея на траве, за это время открылось пять отделений спортивных школ, отделение в училище олимпийского резерва, пять наших команд представлены в высшей и суперлиге чемпионата России, более тысячи занимающихся хоккеем и индорхоккеем, только золотые и серебряные медали на всероссийских Спартакиадах в течение последних шести лет. Первоклассный стадион построили, поле заменили, работу, тем самым, многим дали… И вот все это враз, абсолютно неожиданно для меня перечеркнуто тремя сухими строчками в подписанном генеральным директором центра приказе о расторжении со мной трудового договора. Ни слова благодарности за 25 лет работы. Никаких предложений остаться занять какую-то другую вакантную должность в клубе, хотя это предусмотрено трудовым законодательством. Просто вытолкнули и все, наплевав в душу. Сказать, что обидно, значит, ничего не сказать, особенно когда думаю о том, что явилось поводом для увольнения!»

В самом деле, за что лишили работы заслуженного тренера России, с именем которого связана вся история подмосковного хоккея на траве, высококлассного специалиста, пять лет возглавлявшего национальную мужскую сборную? Вы не поверите, но официальной причиной расторжения договора, а, точнее, его не продления, стало, как было сказано, в решении тренерского совета, не выполнение Шишковым поставленных в начале сезона задач. Неудовлетворительными результатами, вы только вдумайтесь, были признаны: победа электростальского «Динамо» в Кубке России, второе место команды в чемпионате России по хоккею на траве и третье, занятое командой в Кубке европейских стран по индорхоккею с участием 32 команд!

Чемпион России 2009 года «Динамо» (Электросталь) в нынешнем сезоне в пятый раз подряд завоевало серебряные медали чемпионата страны по хоккею на траве, и именно это обстоятельство было вменено в вину Шишкова: команда, дескать, не прогрессирует, топчась на месте. «Вы должны были занимать первое место!», – сказали Игорю Юрьевичу, когда он, ошеломленный вынесенным тренерским советом центра вердиктом, спросил: «За что?».

Конечно, если говорить конкретно об итогах этого сезона, существуют объективные причины тому, почему подмосковным динамовцам не удалось удержать лидерство, которое у них было до середины сентября.

«Сразу семь игроков из нашей команды были призваны в сборную, в то время, как наш основной конкурент – казанское «Динамо» - делегировало туда только трех полевых, – рассказывает Шишков. – Вернулись эти ребята оттуда никакими, уставшими, абсолютно растренированными. А это - больше половины основного состава, его лидеры. В итоге из четырех выездных матчей с казанцами и «Динамо-Строителем» из Екатеринбурга проиграли три (один – по буллитам) и растеряли имевшееся у нас перед ними пятиочковое преимущество. Но кого эти объяснения волнуют, если, судя по всему, у руководства центра была изначальная и обсуждаемая цель со мной расстаться?»

С очень большой долей вероятности можно предположить, что истинные причины случившегося с Шишковым носят все-таки не профессиональный, а личностный характер. Причем, «перебежал он в чем-то дорогу», видимо, не только уволившему его из «Динамо» ныне уже бывшему генеральному директору центра спортивной подготовки по игровым видам спорта №8 Михаилу Черковскому, но и вице-президенту Федерации хоккея на траве России (ФХТР), председателю спортивно-дисциплинарного комитета Георгию Галашеву. Иначе чем объяснить «высосанную из пальца» годичную дисквалификацию (с 28 ноября 2017-го по 28 ноября 2018-го) Шишкова, отстранение его от руководства национальной сборной по индорхоккею и команды во время игр за…абсолютно лояльное интервью, данное пресс-службе федерации, в котором, тем не менее, спортивно-дисциплинарный комитет ФХТР усмотрел «информацию, порочащую честь и достоинство, как самой федерации, так и отдельных ее членов»? Вдумайтесь еще раз: спортивно-дисциплинарный комитет федерации наказывает тренера за его интервью, данное пресс-службе федерации и опубликованное на официальном сайте федерации! Вы где-то еще такое видели?

Чем объяснить вторую, уже в декабре 2017-го, годичную дисквалификацию Шишкова за участие трех электростальских команд в минском международном турнире и игре за кубок Союзного государства, не санкционированном всероссийской федерацией, но одобренном и финансово поддержанном центром? Соревнования, в которых подмосковные хоккеисты участвовали каждый год и которые шли только на пользу отечественному хоккею, вдруг, в одночасье попали в категорию «нецелевого использования бюджетных средств» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Нет, не для руководства центра игровых видов спорта, а для главного тренера отдела хоккея.

Тогда не уволили, нашли компромисс: ограничились, помимо дисквалификации, снижением зарплаты и строгим выговором, обернувшемся для Игоря Юрьевича сердечным приступом…

А вот в октябре нынешнего года его все-таки уволили, если можно этим нейтральным глаголом, выразить очевидный произвол руководства по отношению к тренеру, создавшему этот клуб и отдавшему ему 25 лет жизни. Хочется в этой связи спросить у нового руководителя центра спортивной подготовки №8: а нового главного тренера, сменившего Шишкова, вы тоже уволите, если в следующем сезоне электростальское «Динамо» не займет первое место?