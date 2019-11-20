Казанское «Динамо» одержало третью победу подряд, обыграв нижегородский «Старт» Команда поднялась на 6 место в турнирной таблице.

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Казанское «Динамо» победило нижегородский «Старт» в рамках первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Ульяновске в ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена».

После 22 минут встречи казанская команда уступала со счетом 2:0, но усилиями ее лучшего бомбардира Рамиля Ибрагимова (2 результативных броска), а также нападающего Игоря Ларионова и полузащитника Дениса Артюшина команда смогла одержать свою третью победу подряд (4:2).

Ранее были побеждены такие коллективы, как кировская «Родина» (6:4) и мурманский «Мурман» (3:2).

Таким образом, «Динамо» набрало 12 очков в пяти сыгранных встречах и занимает шестое место в турнирной таблице.