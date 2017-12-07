В истории турнира ЦСКА уступил этому сопернику только однажды – в марте 2016-го. Своими ожиданиями от игры поделился форвард москвичей Никита Курбанов.

– С каким настроением прилетели в Германию?

– В принципе, это совершенно обычный матч Евролиги. Лично для меня отличие, персональная «изюминка» этой встречи только в том, что я буду играть против своего бывшего тренера Андреа Тринкьери – мы работали вместе в Казани. Надеюсь, до или после игры удастся пообщаться с ним, помощниками, тренером по физподготовке. А в остальном – обычная игра. ЦСКА должен побеждать.

– Чем можно выделить «Бамберг» среди других команд?

– Немцы очень хорошо играют именно дома. У них мощная поддержка. Думаю, матч будет затратным с точки зрения физических сил – они, как правило, действуют довольно жестко, любят борьбу. Нам нужно с первых минут навязать свою игру, не уступить в этой жесткости, и не дать «Бамбергу» почувствовать свою силу и разбросаться. Думаю, в борьбе мы уступить не должны.

– Зал «Бамберга» считается одним из самых громких в Европе.

– Это так, но он отличается от турецких или греческих арен. Здесь почти нет агрессии именно в отношении соперника. Они действительно болеют очень шумно, яростно поддерживают своих, но не давят на гостей. В Турции обстановка совсем другая. Я бы сказал, немцы болеют более «дипломатично».

– Как в целом пока оцените выступление ЦСКА в Евролиге?

– Я думаю, ответ в таблице, мы лидируем, так что все неплохо. Хотя пока нельзя сказать, что ЦСКА окончательно выстроил свою игру и вышел на максимум. Все-таки у нас произошло много изменений в составе, сыгранность приходит только через матчи. Пока еще есть мелкие огрехи, не всегда чувствуем партнера. Но это нормальный рабочий процесс. После Нового года, полагаю, вы увидите настоящий ЦСКА. Давайте поговорим про уровень ближе к плей-офф, там будет все гораздо интереснее и показательнее.

– То, что так хорошо выступают «Химки» – делает этот сезон особенным?

– За последние 10 лет это один из сильнейших составов у «Химок». Но им тоже нужно сыграться, и обрести стабильность. Нам приятно, что Россию представляет 2 команды, и обе борются за выход в финал 4-х. Но это наш конкурент, во всех турнирах. И, понятное дело, что игры между нашими командами будут особенными. Да это всегда так, каждый матч с «Химками» не похож на предыдущий. Всегда новая история.