Перекричать зрителя в зале «Брозе Арена», где свои матчи в Евролиге проводит «Бамберг» – задача нереальная. Но в четверг с трибун было слышно и русскую речь.

Никакого гостевого сектора, кстати, немцы делать не стали, тем более – зону отчуждения. Можно соседствовать громко, но мирно.

Прилет чартера баскетбольного ЦСКА в аэропорт Нюрнберга (как и многое в городе, носящий имя художника и графика Альбрехта Дюрера) немного задержался. Это не нарушило планов команды, зато осчастливило многих болельщиков армейского клуба, за несколько минут до того прибывших из Англии, где двумя днями ранее играл футбольный ЦСКА. Так что пришлось «большим», как их называют фанаты – пройти еще и процедуру фотосессии в зале выдачи багажа.

Подсчитать общее количество болельщиков ЦСКА на трибунах в Бамберге – возможным не представлялось. Но около сотни мест они заняли. В плане «евровыездов» армейцев можно считать самыми счастливыми – футбольные и баскетбольные команды путешествуют по континенту постоянно, иногда делают это и хоккеисты. Несколько лет назад, например, в Хельсинки в один день играли в баскетбол и хоккей, и болельщики выступавшего тогда в Лиге ВТБ клуба «Лоймаа Байзонс» были в легком шоке от шоу, устроенного 450 членами «выездной бригады».

– Наши болельщики действительно счастливые люди в плане обилия событий, – смеется форвард ЦСКА Никита Курбанов. – Осталось еще открыться станции метро, и все – север Москвы можно считать «захваченным».

В Москве большое количество событий порой приводит к тому, что они пересекаются по времени (так было 1 декабря, когда в одно и то же время играли футбольный, хоккейный и баскетбольный ЦСКА), но в Европе пока что комбинировать выезды удобно. Весной, когда футболисты переместятся по календарю на четверг – ситуация изменится.

Когда узнали расписание Лиги чемпионов, сразу стали сверять его с другими видами спорта, – рассказывает болельщик Николай. – Моя девушка, например, не попала бы на баскетбол при иной оказии, она предпочитает футбол. Крюк оказался небольшим, а еще предрождественская Германия очень красива, просто приятно погулять тут.

Затратная часть подобных поездок у каждого своя. Но в большинстве своем болельщики путешествуют практически как «бэкпэкеры», с рюкзачком, летают авиакомпаниями-лоукостерами, а жить не стесняются и в хостелах. Наверное, это неплохо, когда тяга к путешествиям сочетается с интересом к спорту.

Кстати, в этот раз «еврокалендарь» подготовил потенциально опасную встречу поклонников ЦСКА и «Спартака» – по дороге в Англию они пересекались едва ли не в каждом рейсе. По словам, того же Николая – все прошло без нарушений правил приличия.

Главная задача всех поклонников – вернуться домой к 10 декабря. Футбольное дерби пропустить не желает никто.