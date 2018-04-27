Московские армейцы завершили серию плей-офф против «Химок» со счетом 3-1 и 15-й раз за 16 лет вышли в «Финал четырех» Евролиги.

На 26-й минуте ЦСКА вел с разницей «+17». Казалось, ничто не может помешать армейцам спокойно довести игру до победы и привычно оформить путевку в квартет сильнейших клубов континента.

Явно не согласен с этим из находившихся в тот момент на площадке, по-моему, был только один человек.Алексей Швед.

Еще в самом начале матча он достиг-таки (первым в истории) рубежа в 100 трехочковых попаданий за один сезон Евролиги.Это произошло уже через минуту и 57 секунд после стартового свистка. Напомню, что двумя днями ранее в матче №3 Швед в первой половине забил «трешки»№98 и №99», но во второй после нескольких промахов отказался от дальних бросков, сыграл на команду – и это принесло ей успех, «Химки» размочили счет в серии.

Однако размочить и сравнять – далеко не одно и то же. Тем более, что сегодня ЦСКА большую часть матча играл, как ему и положено, – в стиле победной машины.

В конце первой четверти армейцы сделали три перехвата за две минуты – «+7». В конце второй Андрей Воронцевич, получив пас на вершине трехочковой дуги, не стал бросать, а вместо этого пошел на кольцо - и с размаху забил сверху: «+15». А через несколько секунд Никита Курбанов выбил мяч у ТайлераХаникатта, лежа на паркете и просунув руку между ног у соперника, находясь у того за спиной.

В общем, дело шло если не к разгрому, то никак не к напряженной концовке. И тут…

Конечно, организатором этой погони стал Швед. Без него тренер «Химок» ГеоргиосБарцокас мог скакать вдоль боковой линии сколько угодно, и это ничему бы не помогло. Вот восемь (то есть, по №107 включительно) трехочковых попаданий Шведа – другое дело!

Последний из этих восьми мячей влетел в кольцо ЦСКА, от былой уверенности которого к тому моменту уже ничего не осталось, за одну минуту и одну секунду до финальной сирены. 87:85 в пользу «Химок»!

Потом Андрей Воронцевич не забил из-под щита. Потом не забили и хозяева. Потом Швед получил 4-й фол и Серхио Родригес сравнял счет двумя штрафными. Причем тренер ЦСКА ДимитрисИтудис брал тайм-аут до этих штрафных, а Барцокас – после.

И ЦСКА тоже сфолил. И Энтони Гилл забросил первый штрафной, но смазал второй. И Кори Хиггинс за 5,7 секунды до конца сложнейшим (с очень активным, на грани фола сопротивлением) отправил в корзину мяч, оказавшийся в итоге победным – 89:88. Но дальше «Химки» успели провести молниеносную контратаку, которая завершилась попаданием Чарльза Дженкинса из-под кольца и… была отменена судьями. Не очень понятно почему.

Тайм-аут? Нет. Никто из тренеров минутного перерыва не просил.

Фол? Нет. Никаких штрафных не последовало.

Судьи просто заставили «Химки» переиграть эту атаку по совершенно формальному поводу – мол, что-то не задалось у судейского столика. И шансов на повторный успех у подмосковной команду, естественно, не было. Вся пятерка ЦСКА уже вернулась на свои оборонительные места.

Когда после московского матча №1 в интернете поднялась волна под девизом «Химки» сплавили», я честно отсмотрел все спорные моменты того матча и понял, что никто их тогда не сплавлял. Но сейчас ситуация другая. При разнице «+1» в пользу одной команды арбитры на последних секундах спорно отменили попадание другой.

Значит, исход этой четвертьфинальной серии определили именно они. Люди со свистками. И определили – в пользу ЦСКА. Точка.

Остается добавить, что ЦСКА вышел в «Финал четырех» 15-й раз за 16 последних лет и его соперник по 1/2 определяется в серии «Панатинаикос» - «Реал», где испанский клуб ведет 2-1 и «+16» после первой половины матча №4, который проходит как раз сейчас. Другая пара полуфналистов уже известна: «Фенербахче» - «Жальгирис». «Финал четырех» пройдет в Белграде 18-20 мая.

Евролига

1/4 финала

Матч №4

Химки (Россия) – ЦСКА (Россия) – 88:89 (25:32, 19:25, 21:14, 23:18)

Химки: Швед (36+6 передач+5 подборов, трехочковые 8/12), Д.Андерсон (10).

ЦСКА: Хиггинс (20), Воронцевич (15), Родригес (14), Антонов (13), Клайберн (12).

Счет в серии: 1-3.