Вряд ли протест «Химок» будет удовлетворен, разве в ответном письме Евролига им вежливо разъяснит правила баскетбола.

Информацию о произошедшем пришлось черпать по крупицам от очевидцев, и буквально до дыр засмотреть повтор последних 10 секунд игры.

Дело вот в чем - пока это то, что удалось выяснить мне, но, полагаю, уже утром информация не раз подтвердится. В тот момент, когда Энтони Гилл встал на линию штрафных, тренер «Химок» Георгиос Барцокас попросил замену – чтобы выпустить лучше защищающегося Ханикатта на ответную атаку ЦСКА. Он сам подтверждает это в речи, выложенной на сайте подмосковного клуба.

– В концовке я попросил замену на защиту. У Шведа было четыре фола, и Ханикатт должен был выйти на защиту. Однако поскольку мы смазали второй штрафной, замену сделать не смогли, и Ханикатт остался на скамейке. Тут же (после точного броска Хиггинса – примечание автора) мы вывели мяч, забили из-под кольца, но я не понял, почему именно в этот момент нас попросили сделать замену, ведь тогда у нас уже ее не было. Это мне непонятно.

На повторах очевидно, что после смазанного Гиллом штрафного Ханикатт (а это он просил замену у секретарского стола) просто отходит на скамейку. Жестикуляцию Барцокаса разобрать сложно, но если разбирать его цитату – вряд ли он просил замену отменить.

Игра после промаха Гилла не остановилась, армейцы устремились в атаку, которую завершил Хиггинс. Тут как раз время (по правилам) остановилось и «Химки» (опять же по правилам) должны были провести свою замену (если только не успели ее отменить). Об этом прямо говорят правила баскетбола.

19.3.3 Как только появляется возможность для замены, секретарь должен подать свой сигнал и сообщить судьям о том, что поступила просьба о замене.

Возможность эта у «Химок» появиться после промаха Гилла не могла – игра не остановилась. Зато появилась после броска Хиггинса.

19.2.2 (в) Возможность для замены предоставляется команде, в корзину которой заброшен мяч с игры в тот момент, когда на игровых часах остается 2:00 минуты или менее в четвертом периоде и каждом дополнительном периоде.

Именно эта возможность для проведения запрошенной замены и появилась у химчан, так что вводить мяч в игру они не могли. Тут, вероятно замешкался секретарский стол, поскольку звуковой сигнал прозвучал не в остановке игры, а когда его уже ввели в игру. Вслед за этим прозвучал и свисток судьи. И только после этого Дженкинс забил, а часть игроков ЦСКА к этому моменту уже выключилась из игры.

Итог, полагаю, совершенно понятен, и не случайно арбитры после матча отказались принимать протест. Генеральный директор «Химок» (сам в прошлом баскетболист) Павел Астахов оказался настойчив и сейчас требует объяснений от Евролиги, а не судейской бригады. Если он не знает и/или не умеет трактовать правила – это будет очень удивительно.

– После попадания Хиггинса мы ввели мяч в игру, провели атаку, которую завершил Дженкинс, но судья прервал матч и принял решение переиграть эпизод. Два очка засчитаны не были.

Два очка и не могли быть засчитаны – Дженкинс забивал после свистка, то есть сигнала об остановке игры. Такое не засчитывают ни в одном виде спорта, даже в хоккее, где судьи порой останавливают игру просто потому, что потеряли шайбу из вида.

Могли ли секретари «помочь» хозяевам, «забыв» об их просьбе? Вряд ли где-то, кроме низших дивизионов чемпионатов Греции или Турции, где нет видеосъемки, кто-то рискнет так себя вести. Есть же соперник, его игроки и тренеры, они видели как Ханикатт просил замену. Возможно, видели, что никто ее не отменял.

В любом случае, все разговоры о судейской помощи армейцам совершенно беспочвенны. Судья свистел по сигналу секретарей, а они на матч предоставляются домашней командой. Убежден, что скоро все признают – имело место трагичная, но в то же время обычная для спорта несогласованность.

У судей по американскому футболу есть любимая приговорка – хуже всех правила игры знают игроки и тренеры. Иногда ее стоит вспоминать. Заранее, а не постфактум.