Тимофей Мозгов в ближайшее время будет обменян из «Бруклина» в «Шарлотт» - клуб, которым владеет легендарный Майкл Джордан. «Советский спорт» - о главном, что касается предстоящей сделки.

В ЧЕМ СУТЬ ОБМЕНА?

Российский центровой отправится из «Нетс» в стан «Хорнетс» в обмен на Дуайта Ховарда. Конечно, равноценной эту сделку считать сложно, так что в довесок к Тимофею «Бруклин» отдаст два пика второго раунда драфта (45-й пик драфта-2018 и пока неопределенный номер выбора на ярмарке талантов 2019 года), плюс выплатит денежную компенсацию. Сумма последней не разглашается.

БЫЛО ЛИ ЭТО ОЖИДАЕМЫМ?

В принципе – да. По крайней мере в той части, которая касается самого Мозгова. Россиянин потерял место в ротации «Нетс», провел за последний сезон всего 31 матч, из которых лишь 7 сыграл после Нового года. Тимофей не нашел взаимопонимания с главным тренером «Бруклина» Кенни Аткинсоном, о чем неоднократно говорил в своих интервью (в том числе – «Советскому спорту»). Помимо отсутствия нормальной игровой практики Мозгова откровенно раздражал тот факт, что наставник «Нет» даже не смог внятно объяснить, с связано его решение мариновать центрового на лавке. По сути, задолго до начала межсезонья стало ясно – Тимофея, скорее всего, ждет обмен. Правда, многое упиралось в размер его контракта – за следующие два года россиянин заработает 32,7 миллиона долларов. Выгодно обменять почти не выходящего на площадку центрового с таким-то окладом совсем непросто даже в современной НБА – с резко скакнувшим пару лет назад потолком зарплат.

Тем не менее, выход был найден – «Шарлотт» согласился на условия «Бруклина» и готов принять Тимофея в свой состав и в свою платежную ведомость.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

На первый взгляд, больше выиграл «Бруклин». Вместо потерявшего место в ротации Мозгова «Нетс» получает вполне еще звездного центрового. Пусть и с бОльшим контрактом (за предстоящий сезон Ховард получит 23,8 миллиона), но этот контракт истечет уже будущим летом. Что, в свою очередь, поможет клубу из Нью-Йорка серьезно разгрузить ведомость на межсезонье-2019 и найти средства на два максимальных соглашения под суперзвезд, общей сложностью в 60 миллионов. То есть «Бруклин» формально усилился и перед предстоящим чемпионатом, и получит возможность еще больше усилиться после него. Деньги в Нью-Йорке не считают в принципе, а два пика второго раунда – это совсем ничтожная плата за столь вкусный и выгодный расклад.

Но и «Шарлотт» получит свои дивиденды. Ховард – пусть и талант, и звезда, но парень со сложным характером, сменивший за последние годы шесть клубов и половину из них покинувший со скандалами. На атмосферу в раздевалке этот парень влияет далеко не лучшим образом, что не скрывают сами «Хорнетс». Кроме того, обменяв Дуайта на Тимофея, клуб Майкла Джордана сократит ведомость на 7,7 миллиона, получить возможность подписать еще кого-то на не слишком крупный контракт, а главное – избежать налога на роскошь, который неизбежно пришлось бы заплатить, останься Ховард в команде (граница налога в предстоящем сезоне составляет 123 миллиона – со звездным центровым «Хорнетс» в эту сумму не вписывались).

Короче – все довольны.

ХОРОШО ЛИ ЭТО ДЛЯ МОЗГОВА?

Скорее – да, чем нет. Хотя бы потому, что хуже быть не могло – Тимофей реально почти не играл в последнем чемпионате и провел статистически свой худший сезон в НБА (4,2 очка, 3,2 подбора за 11,6 минуты в среднем в 31 матче). Для парня, который в 2016 году стал чемпионом НБА в составе «Кливленда», до этого играл в финале роль второй опции в атаке «Кавс» вслед за Леброном Джеймсом – согласитесь, не лучший расклад! Мозгову только исполнится 32 года, он находится в хорошей физической форме, ответственно относится к работе и явно не сказал своего последнего слова в сильнейшей лиге мира. По крайней мере – в это хочется верить. В «Шарлотт» у него будет новая возможность всем это доказать.

К тому же, в Северной Каролине Тимофей вновь сойдется с Митчем Капчаком – тем самым Капчаком, который летом 2016-го и выдал Мозгову контракт на 64 миллиона на 4 года. Считается, что это – в определенной степени – стоило Митчу работы в «Лейкерс». Сейчас он стал генменеджером «Хорнетс». Похоже, Капчак по-прежнему верит, что россиянин стоит своих денег. И это доверие со стороны главного босса может сыграть важную роль в будущем Тимы.