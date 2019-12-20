Андрей Кириленко: истинное спортивное счастье

Иногда, чтобы почувствовать себя по-настоящему счастливым, нужны яркие эмоции. Иногда – спокойствие, тишина и умиротворение. В один момент ты окрылен победой и славой. В другой – тем, что видишь улыбки окружающих, для которых делаешь добро. Победитель чемпионата Европы 2007 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2011 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко показывает счастье таким, каким оно может быть для каждого из нас.