Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортивных клубов мира по состоянию на 2017 год.

.Как сообщает RT, рейтинг был составлен сайтом Sporting Intelligence. Первое место занял клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер» со средней заработной платой $9 295 504 в год.

На второй и третьей позициях расположились также клубы НБА — «Кливленд Кавальерс» ($8 995 628) и «Голден Стэйт Уорриорз» ($8 940 786). В первой десятке — семь представителей североамериканской баскетбольной лиги.

Среди футбольных клубов лучшими стали «Барселона» ($8 576 750 и четвёртое место в общей таблице), «Пари Сен-Жермен» ($8 414 061 и пятое место), мадридский «Реал» ($8 092 283 и девятое место).