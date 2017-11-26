«Оклахома» — самый высокооплачиваемый клуб мира, «Барселона» на четвертом месте
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортивных клубов мира по состоянию на 2017 год.
.Как сообщает RT, рейтинг был составлен сайтом Sporting Intelligence. Первое место занял клуб НБА «Оклахома-Сити Тандер» со средней заработной платой $9 295 504 в год.
На второй и третьей позициях расположились также клубы НБА — «Кливленд Кавальерс» ($8 995 628) и «Голден Стэйт Уорриорз» ($8 940 786). В первой десятке — семь представителей североамериканской баскетбольной лиги.
Среди футбольных клубов лучшими стали «Барселона» ($8 576 750 и четвёртое место в общей таблице), «Пари Сен-Жермен» ($8 414 061 и пятое место), мадридский «Реал» ($8 092 283 и девятое место).