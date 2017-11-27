Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев площадки Карл Энтони Таунс, в его активе 32 очка, 12 подборов, две передачи и один блок.

«Миннесота» одержала 12-ю победу в сезоне и занимает четвертое место в Западной конференции, а «Финикс» в ней же расположился на 13-й строчке, потерпев третье поражение кряду.