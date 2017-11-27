32 очка Таунса помогли «Миннесоте» переиграть «Финикс» в матче НБА
В рамках регулярного чемпионата НБА «Миннесота» дома обыграла «Финикс» со счетом 119:108 (33:27, 30:31, 30:22, 26:28).
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев площадки Карл Энтони Таунс, в его активе 32 очка, 12 подборов, две передачи и один блок.
«Миннесота» одержала 12-ю победу в сезоне и занимает четвертое место в Западной конференции, а «Финикс» в ней же расположился на 13-й строчке, потерпев третье поражение кряду.