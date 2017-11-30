— Матч с «Бамбергом» очень важен для нас. Мы являемся соседями по турнирной таблице и очень хотим выиграть при своих болельщиках. Но не стоит забывать, что каждый матч регулярного сезона Евролиги — это серьезное испытание. Тут нет слабых команд, а «Бамберг» в этом сезоне доказал, что ему вполне по силам биться за место в плей-офф. После матча в Турции нам удалось восстановить силы, многие получили небольшой отдых. Надеюсь, эта пауза благоприятно отразится на команде и парни покажут свою лучшую игру, - передают слова Астахова «Известия».

Добавим, что встреча десятого тура регулярного чемпионата Евролиги состоится в четверг 30 ноября. Матч пройдет в Мытищах и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.