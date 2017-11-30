Встреча прошла в Мытищах и завершилась со счетом 82:73 (23:21, 19:19, 20:16, 20:17).

В составе российского клуба 26 очков на свой счет записал Алексей Швед. У гостей отличился Рики Хикман, набравший 21 балл.

В следующем матча "Химки" сыграют в гостях против "Милана". Встреча состоится 7 декабря, а "Бамберг" в этот же день примет на домашней арене московский ЦСКА.