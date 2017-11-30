Алексей Швед: Знали, что с «Бамбергом» расслабляться нельзя до последней секунды
Баскетболист «Химок» Алексей Швед пообщался с представителями СМИ после победы над немецким «Бамбергом».
"Нам надо было побеждать, потому что мы проиграли несколько матчей подряд – и в Евролиге, и в Единой лиге ВТБ. Нам нужно было почувствовать вкус победы, чтобы уверенность появилась.
Мы знали, что "Бамберг" умеет "возвращаться" – даже проигрывая 20-30 очков в первой половине, они в итоге побеждали. Мы знали, что расслабляться нельзя до последней секунды. Первая половина была очень ровная, и только в конце четвертой четверти мы вышли вперед", – цитирует игрока агентство "Р-Спорт".
В следующем матча "Химки" сыграют в гостях против "Милана". Встреча состоится 7 декабря, а "Бамберг" в этот же день примет на домашней арене московский ЦСКА.