«Поздравляю своих игроков. Это была сложная игра, и этому есть ряд причин. Мы потеряли ритм из-за перерыва на матчи сборной. Особенно это отразилось на атаке. Но в обороне у нас было все в порядке.

Всех игроков «Цмоки» мы разобрали, остановили их снайперов. Я доволен защитой. Также у нас выпало сразу несколько человек из ротации: Элегар получил небольшую травму спины, тренируется с нами, но играть не смог. Кулагин вернулся уставший из сборной, а кроме того, немного приболел. Крис Бэбб все еще пытается найти ритм после травмы.

Это объективные причины, которые сделали эту игру сложной. Нам пришлось побороться сегодня, но это даже к лучшему», - приводит слова Обрадовича официальный сайт краснодарской команды.