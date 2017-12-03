Защитник «Химок» Джеймс Андерсон рассказал, что стало для него главным фактором при переходе в подмосковный клуб.

- Большую роль сыграл Георгиос Барцокас, перед подписанием контракта я разговаривал с ним и понял, что в этой команде мне будет очень комфортно. Тем более, вряд ли кто-то откажется от возможности выходить на паркет вместе с Алексеем Шведом, - сказал баскетболист.

- По вашей биографии кажется, что вы всегда выбираете команды с высококлассным тренером…

- Да, это очень важно для меня. Барцокас добивался успеха практически везде, у него отличная репутация в Европе, такому наставнику можно доверять.