«Руководство страны активно ратует за то, чтобы профессиональный спорт уходил от финансирования за счет госбюджета. При этом «Химки» – один из немногих клубов, который активно привлекает частных спонсоров и живет на их средства. Истории, вроде той, что произошла в матче с УНИКСом, разрушают инвестиционную привлекательность российского спорта и конкретно баскетбола. Потому что, если судьба матча решается не игроками, зачем тогда вообще вкладывать деньги в клубы и пытаться подписывать контракты с лучшими? Все равно победителей определят в кабинетах», – отметил генеральный директор «Химок» Павел Астахов.