- Фактически мы проиграли матч за первые пять минут. Мы очень плохо начали, совершили много потерь, позволили забрать несколько подборов на нашем щите. После такого начала игроки растерялись и пришли в себя лишь в четвертой четверти. К тому времени отставание составляло уже 30 очков, и отыграться было практически невозможно.

Мы не можем позволить себе бросать с таким процентом, особенно штрафные броски. За три четверти мы не попали 10 штрафных! Также «Тренто» взял на нашем щите 15 подборов, и над этим нам необходимо поработать, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч проходил в Италии 5 декабря и завершился победой «Тренто» со счетом 103:81. В составе «Зенита» самым результативным игроком стал Сергей Карасев, набравший 20 очков. У хозяев 23 очками отметился датский защитник Шейвон Шилдс.

Команда из Петербурга идет на первом месте в группе D, имея в активе четыре победы и три поражения. «Тренто» занимает третью позицию с тремя победами и четырьмя проигрышами. В следующем туре «Зенит» 12 декабря примет дома французский АСВЕЛ, а итальянский клуб 13 числа встретится на выезде с турецким «Тофашом».