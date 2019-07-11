Украина проиграла США в финале Универсиады

На летней Универсиаде в Неаполе сборная США обыграла сборную Украины в финале мужского баскетбольного турнира – 85:63 (28:15, 20:8, 16:18, 21:22).
Лучшим на площадке был Джон Ньюман Третий, набравший 20 очков.
В начале встречи украинцы вели у американцев с разницей в шесть очков.
Отметим, что Украина и США встречались в финале Универсиады–2005. Тогда американцы победили – 85:70.
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