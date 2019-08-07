«Зенит» объявил о переходе самого ценного игрока Кубка Европы

Форвард «Валенсии» Уилл Томас продолжит карьеру в «Зените». Сегодня, 7 августа, баскетболист подписал двухлетний контракт с российским клубом.
Напомним, последние три сезона он провел в составе «летучих мышей», став победителем чемпионата Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Добавим, что в минувшем сезоне 33-летний американец был признан самым ценным игроком (MVP) победного финала Кубка Европы.
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