Источник: Наряду с РПЛ, до 10 апреля приостановят Единую лигу ВТБ и КХЛ

Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия, проходящие на территории России, отменены до 10 апреля, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее, Министерство спорта Российской Федерации рекомендовало ограничить с 16 марта проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм, из-за распространения коронавируса.
Напомним, что Единая лига ВТБ была приостановлена 13 марта. А вчера руководство КХЛ приняла решение о приостановке Кубка Гагарина на одну неделю для организации и согласования с госорганами нового формата проведения соревнований с участием шести российских клубов.
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