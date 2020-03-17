Источник: Наряду с РПЛ, до 10 апреля приостановят Единую лигу ВТБ и КХЛ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
17 марта 2020 13:20БаскетболКорегин Владислав

Источник: Наряду с РПЛ, до 10 апреля приостановят Единую лигу ВТБ и КХЛ

Данное решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

Все футбольные, хоккейные и баскетбольные мероприятия, проходящие на территории России, отменены до 10 апреля, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее, Министерство спорта Российской Федерации рекомендовало ограничить с 16 марта проведение в стране спортивных мероприятий всероссийского значения, которые не являются отборочными к Олимпийским играм, из-за распространения коронавируса.

Напомним, что Единая лига ВТБ была приостановлена 13 марта. А вчера руководство КХЛ приняла решение о приостановке Кубка Гагарина на одну неделю для организации и согласования с госорганами нового формата проведения соревнований с участием шести российских клубов.

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