Пашутин – о победе над «Химками»: В решающий момент ребята проявили характер, терпение

Главный тренер БК «Локомотив-Кубань» Евгений Пашутин похвалил своих игроков после победы в первом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с подмосковными «Химками» (89:80).

«В решающий момент ребята проявили характер, терпение. Мы здорово защищались, выиграли подбор, задвигали мяч в нападении. Это только первый шаг. Мы понимаем, что защитили преимущество своей площадки. Но надо ехать в Химки и бороться за победу уже там. Наша цель – защитить второе место, которое мы заняли в регулярном сезоне», – резюмировал тренер», – приводят «РИА Новости» слова наставника краснодарского клуба.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата железнодорожники заняли второе место, а подмосковная команда стала седьмой.

Добавим, что серия длится до двух побед. Вторую команды проведут 13 мая в Химках.