Сборная России проиграла Аргентине

Боли вопреки. Медведев вышел в третий круг, несмотря на серьезные проблемы с ногойРоссиянин Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, победив боливийца Хьюго Дельена. При этом пятая ракетка мира последние полтора сета боролся не столько с соперником, сколько с сильными судорогами.30.08.2019 00:12ТеннисМысин Николай
Руслан Камболов: Едем играть в Глазго как хозяеваВызванный в сборную вместо травмированного Алексея Миранчука полузащитник «Краснодара» рассказал о подготовке к матчу с шотландцами.04.09.2019 13:45ФутболГригорьевская Юлия
Теперь Медведев – в четверке сильнейших. И на US Open, и в мировом рейтингеДаниил Медведев в четвертьфинале US Open победил Стэна Вавринку, что обеспечило ему и выход в первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, и четвертую строчку в рейтинге ATP. 04.09.2019 02:30ТеннисМысин Николай
«Перестаньте петь Хабибу дифирамбы». Олег Тактаров предостерегаетОстаются считанные дни до боя 7 сентября Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье за титул чемпиона мира в легком весе. Своими ожиданиями от боя поделился многократный чемпион по смешанным единоборствам и известный актер Олег Тактаров.04.09.2019 12:30ММААвгустин Александр
Сергей Кузьмин: На бой с Хантером буду готов на 150 процентовРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин рассказал о своем сопернике американце Майкле Хантере, с которым он проведет бой 13 сентября в Нью-Йорке.04.09.2019 16:00БоксУсачев Владислав
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от ТутберидзеСегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022.22.08.2019 09:00Фигурное катаниеТигай Лев
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 24.03.2019 18:30БиатлонКузина Наталья
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.12.07.2019 15:00Фигурное катаниеТигай Лев
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-ЙоркеЧемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04ТеннисМысин Николай
«Не нужно делать выводы по одной игре». Что говорили Знарок и Мактавиш после матчаТренеры «Локомотива» и «Спартака» подвели итоги матча.04.09.2019 23:30ХоккейКостяев Иван