Сабонис, сын Сабониса

Как у настоящей звезды НБА, у Сабониса-младшего есть и фирменная арибутика. Например – вот эти вот носки с «портретом» самого Домантаса.

За три года в «Индиане» Домантас утвердился в роли одного из лидеров «Пейсерс». А заодно – любимчика партнеров и болельщиков.

В матче против «Денвера» центровой «Индианы» набрал 25 очков, к которым добавил 15 подборов и 10 передач. Не удивляйтесь если в этом году увидите парня на «Матче всех звезд»! Куда его отец, кстати, так и не попал.