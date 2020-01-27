Яркие вспышки Суперзвезды. Погибла легенда НБА Кобе Брайант

Пригласите Романова и Подколзина на Шведские игры! Они зажгли в четвергВ четверг зажигала Россия молодая. Василий Подколзин, Кирилл Марченко, Александр Романов, Иван Морозов действовали дерзко и результативно. 23.01.2020 22:45ХоккейДомрачев Владислав
Победа кровь из носу. Медведев, Рублев и Хачанов – в третьем круге Australian OpenВсе трое россиян в мужской части сетки в четверг добились побед на Australian Open. Но если Даниил Медведев и Андрей Рублев не отдали соперникам ни сета, то Карен Хачанов сыграл даже тай-брейк в пятой партии! И провел на корте 4,5 часа.23.01.2020 16:15ТеннисМысин Николай
Рублев дороже золота. Россиянин выиграл два титула подряд перед Australian OpenПеред стартующим в понедельник Australian Open Андрей Рублев успел выиграть два турнира подряд. «Советский спорт» – о прогрессе в игре россиянина. И ожиданиях от него на кортах Мельбурн-парка.19.01.2020 20:15ТеннисМысин Николай
Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала КосторнаяЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову.26.01.2020 02:00Фигурное катаниеТигай Лев
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосякОлимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00БиатлонВолохов Юрий
«Медведев неспроста входит в элиту». Россиянин обыграл ТиафуВторой день Australian Open принес победы пяти россиянам.21.01.2020 16:00ТеннисМысин Николай
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанцииОчередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00БиатлонТигай Лев
«Знарку проиграть не стыдно!»Шансы «Северстали» на плей-офф становятся все более туманными23.01.2020 22:00ХоккейКузютина Елена
Папа вернулся. Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку в ПоклюкеНорвежец Йоханнес Бе, месяц не выступавший в Кубке мира, одержал победу в первой же гонке.23.01.2020 19:00БиатлонЧикирис Олег