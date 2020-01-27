Болельщики «Лос-Анджелес Лейкерс» создали мемориал в честь Кобе Брайанта - Советский спорт
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27 января 2020 12:55Баскетбол

Болельщики «Лос-Анджелес Лейкерс» создали мемориал в честь Кобе Брайанта

Болельщики «Лейкерс» создали мемориал в честь Кобе Брайанта возле домашней арены клуба

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