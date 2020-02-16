Бэм, Супермен и память о Кобе

Одна из главных тем звездного шоу – увы, очень печальная… Трагическая гибель Кобе Брайанта и его дочки Джанны в крушении вертолета в конце января не оставила равнодушным никого в мире. В НБА – тем более. В память о легенде «Лейкерс» и его дочери в Чикаго объявили 24,2 секунды молчания. «24» - последний номер Кобе в ЛАЛ. «2» - номер Джанны в школьной команде.

Дуайт Ховард тряхнул стариной и вновь одел костюм Супермена на конкурс данков. В 2008 году он выиграл этот турнир. Теперь все же не смог.

Победу в данк-контесте отпраздновал Деррик Джонс из «Майами». В частности – благодаря такому броску. Интересно, парням было страшно?

Партнер Джонса по «Хит» Бэм Адебайо выиграл конкурс мастерства. Кстати, Бэм – это не имя. Имя Адебайо – Эдрис. А Бэм – прозвище, которое игроку дала мама, когда мальчишке был всего год. Очень любил крушить мебель в доме. С тех пор так все и зовут: «Бэм-Бэм!».

Бадди Хилду из «Сакраменто» в этот уик-энд не нашлось равных в трехочковых бросках.

Почтить память Кобе и Джанны старались всеми возможными способами. Даже рисуя их портреты на кроссовках.

Комик и телеведущий Энтони Адамс когда-то сам был спортсменом – играл в американский футбол. С тех пор, конечно, форму растерял… Но с мячом управляться не разучился. В том числе – с баскетбольным. И круто выступил в соревнованиях по дриблингу среди «селебрити» - звезд шоу-бизнеса и ТВ.