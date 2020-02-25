24.02.20. В Лос-Анджелесе прошло прощание с Брайантами, которые разбились в авиакатастрофе

На церемонии прощания Алиша Киз сыграла «Лунную сонату» Бетховена.

Великий Майкл Джордан не смог сдержать слез, вспоминая «младшего брата».

35 тысяч роз украсили трибуну, на которой выступали гости прощального вечера.

После того как Кристина Агилера спела «Аве Мария», на кубе под сводами дворца спорта показали мультфильм о любви мальчика к баскетболу, за который Кобе получил «Оскар».

Шакил О’Нил – главный партнер в карьере Кобе. Вместе они трижды выигрывали чемпионат НБА.

В первый же день на прощание с Брайантом зарегистрировались 90 тысяч человек. Для тех, кто не попал в 20-тысячный «Стэйплс-центр», церемонию транслировали на большом экране рядом со стадионом. Настоящие болельщики нашли разные способы увековечить память о своем кумире.