«РЕЗЦОВА МОЖЕТ ВЫСТРЕЛИТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ»

– Кто главные фавориты сезона у мужчин и женщин?

– Надеюсь, что в этом сезоне произойдет свержение с трона короля Мартена Фуркада. И надеюсь, что свергнет его Йоханнес Бе. Если это будет Антон Шипулин, будут только рад.

У женщин не произойдет никаких изменений. Те же лидеры – Лаура Дальмайер, Габриэла Коукалова, Кайса Мякяряйнен. Но если говорить про Олимпиаду, то это совсем отдельный турнир. На Олимпиаде говорить о фаворитах трудно – это всегда своеобразная лотерея.

– На что могут рассчитывать наши лидеры в мужской и женской сборных?

– Начну с женщин. Я видел чемпионат России и очень надеюсь, что в этом сезоне проявит себя Кристина Резцова. Это молодая и очень перспективная спортсменка. Надеюсь, что она выстрелит на этапах Кубка IBU, и ее будут подключать к первой команде.

Есть также надежда, что, наконец, начнет оправдывать выданные ей авансы Ольга Подчуфарова. Понятно, что яркого лидера не будет, но если наши девчонки будут поочередно выстреливать на этапах Кубка мира, это будет хорошо.

Что касается мужчин, будем откровенны: у нас одна звезда – Шипулин. У нас очень хорошая команда, но мы не выиграли бы золото в эстафете на чемпионате мира без Шипулина. Сейчас подобралось талантливое поколение ребят, но пока нельзя называть их звездами.

«НЕДОПУСК РОССИИ НА ОЛИМПИАДУ СТАНЕТ ДЛЯ ШИПУЛИНА ТРАГЕДИЕЙ»

– Насколько ситуация по поводу допуска или недопуска на Олимпиаду может повлиять на выступление наших биатлонистов?

– До Олимпиады еще далеко, и спортсмены сейчас не думают об Олимпийских играх. Все их мысли – о первых этапах Кубка мира. Это соревнование само по себе очень престижное, а на Олимпиаду еще надо отобраться. И для этого надо показывать хорошие результаты на Кубке мира.

Если же случиться самое неприятное, Россию не пустят в Пхенчхан, то это станет трагедией для Шипулина, Гараничева. Но молодые ребята это постепенно переживут. Что решит МОК по поводу России? Мой прогноз самый пессимистичный.

– Стоит ли ждать хороших результатов от россиян уже на первых этапах Кубка мира, или лучше использовать эти старты для подготовки к Олимпиаде?

– У каждого спортсмена есть биологический пик. Если проанализировать выступление за несколько последних сезонов, то будет ясно, в какой период ждать от спортсмена лучших результатов. Не сомневаюсь, что Бабиков будет в декабре отлично смотреться, как и в прошлом сезоне. В середине сезона он выглядел не очень хорошо, а к концу опять набрал кондиции. У Шипулина пик обычно приходится на январь и захватывает февраль. Продлится ли он на всю Олимпиаду? Навскидку сказать не могу, надо внимательно изучить его выступления в последние годы.

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Состав сборной России на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU

Мужчины: Антон Шипулин, Антон Бабиков, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Алексей Волков, Александр Логинов, Матвей Елисеев.

Женщины: Екатерина Юрлова, Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Светлана Миронова.

Также определен состав сборной России на первый этап Кубка IBU, который состоится с 23 по 26 ноября в норвежском Шушене. Россию на этом турнире будут представлять: Юрий Шопин, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко, Александр Поварницын, Алексей Слепов, Семен Сучилов, Ирина Услугина, Валерия Васнецова, Анастасия Загоруйко, Ульяна Кайшева, Кристина Резцова и Ольга Якушова.

КУБОК МИРА-2017/18. КАЛЕНДАРЬ

1-й этап. Эстерсунд (Швеция). 26 ноября – 3 декабря 2017 года

2-й этап. Хохфильцен (Австрия) 8-10 декабря 2017 года

3-й этап. Анси (Франция). 14-17 декабря 2017 года

4-й этап. Оберхоф (Германия). 4-7 января 2018 года

5-й этап. Рупольдинг (Германия). 10-14 января 2018 года

6-й этап. Антхольц-Антерсельва (Италия). 18-21 января 2018 года

7-й этап. Контиолахти (Финляндия). 8-11 марта 2018 года

8-й этап. Холменколлен (Норвегия). 15-18 марта 2018 года

9-й этап. Тюмень (Россия). 22-25 марта 2018 года