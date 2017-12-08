- Пока ваш прогноз оправдывается – в Хохфильцене, видимо, тяжело ждать прорыва.

- Но Антон Шипулин понемногу оттаивает. Без штрафа он бы навязал борьбу тому же Факу. И можно привести высказывание Бабикова после гонки, когда он сказал, что они перед стартом делали силовую работу, в то время, как Йоханнес Бё занимался фитнесом. Это говорит о том, что биатлонисты разными путями набирают форму. Если Шипулин сбавляет нагрузки и уже старается выходить на оптимальную форму, то другие ребята наоборот пока глушат свою форму силовыми тренировками. А когда нет формы, глушить по большому счету и нечего. Но если б сегодня справились со стрельбой, у нас было бы гораздо больше спортсменов в десятке.

- И теперь в пасьюте нам опять нечего ловить. Если только Шипулин покажет максимум сегодняшней готовности.

- Не согласен, стартовые позиции неплохие. Елисеев – 17-й, Цветков – 20-й. Но надо сразу сказать, что о борьбе за подиум речи идти не можем. А вот за цветы можем пободаться.

Мы всегда говорим, что можем хорошо выступить при условии точной стрельбы. Но среди соперников тоже стрелки приличные. Но мы видим, что Антон поступательно движется к своей лучшей форме, поэтому считаю, шансы у него в пасьюте очень неплохие.

- Бабиков стрелял на ноль, но, видимо, с тяжелыми ногами проиграл почти две минуты.

- Ну если такие нагрузки, легкости появиться не откуда.

- Цветков, как пел Высоцкий, «На десять тыщ рванул, как на пятьсот и спекся».

- Здесь ничего нового. Цветков всегда рвет, как на пятьсот, а в конце получает результаты, соответствующие его нынешней форме.

- Логинов сказал, что далек от своей формы…

- Он сказал, что даже на 75-80 процентов не готов. Думаю, Саша ко всему прочему находится под психилогическим прессингом. И без косых взглядов в его сторону вряд ли обходится. Так что Саше вдвойне тяжело.

- Но при этом надо четко понять всем, что Логинов на Олимпиаду не едет. А то Губерниев – будем бороться, судиться. Надо отбросить иллюзии. Поэтому сейчас надо накатывать эстафетную команду к Олимпиаде. Без Логинова.

- Согласен, что надо мыслить реально и по поводу эстафетной команды тоже согласен. Мой состав на эстафету? Попробую. Шипулин, понятно, это не обсуждается. Сейчас очень неплохо выглядит Елисеев. Дальше – Цветков. И можно выбирать между Бабиковым и Волковым.

- Так ведь Волков на Кубке IBU гоняется…

- И неплохо там выступает. Не вижу проблемы в его приглашении.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Хохфильцен

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 24.18,4 (0).

2. Мартен Фуркад (Франция) — +12,1 (0).

3. Яков Фак (Словения) — +35,4 (0).

4. Симон Шемпп (Германия) — +46,6 (1).

5. Хенрик Л'Абе-Лунд (Норвегия) — +52,0 (0).

6. Арнд Пайффер (Германия) — +56,0 (0).

7. Беньямин Вегер (Швейцария) — +1.00,6 (1).

8. Эрик Лессер (Германия) — +1.01,0 (1).

9. Антон Шипулин (Россия) — +1.06,1 (1).

9. Филипп Наврат (Германия) — +1.06,1 (0).

11. Юлиан Эберхард (Австрия) — +1.13,6 (1)...

17. Матвей Елисеев (Россия) — +1.27,9 (1)...

20. Максим Цветков (Россия) — +1.32,3 (1)...

29. Александр Логинов (Россия) — +1.49,6 (2)…

30. Антон Бабиков (Россия) — +1.56,6 (0)...

57. Евгений Гараничев (Россия) — +2.37,8 (3).