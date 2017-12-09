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Йоханнес Бе, как же ты прекрасен! Вторая подряд победа в Хохфильцене, третье золото в сезоне. Зачет!

Австрийское преследование вообще стало его звездным часом. А звездной минутой – четвертая стрельба, где Бе закрыл все пять мишеней, а у Фуркада от такого расклада не выдержали нервы и он отправил в молоко три патрона. С каменным лицом наблюдал за этой дуэлью Зигфрид Мазе, бывший многолетний тренер Мартена (расстались они не слишком хорошо) и нынешний – Йоханнеса. В общем, не мог он позволить себе радоваться во всю – просто сжал кулак. Вот так закончилась самая мощная дуэль сезона. Для Фуркада это, конечно, разгром, хоть он и вырвал третье место, сражаясь за него прежде всего с Симоном Шемппом, а в общем с целой группой, в которой катил и наш Максим Цветков.

Ситуация, которая до гонки казалась фантастической – на последний круг Цветков уходил перед Фуркадом -- на четвертом месте. Вот что делает с людьми хорошая стрельба. Она их возвышает над богами. Хорошая в данном случае – один промах на четырех рубежах. Промашка случилась на первой лежке, а потом пошло поехало. К слову в этой гонке набралось лишь четыре человека, промахнувшихся по разу – помимо Цветкова это Яков Фак, финишировавший вторым, Фредрик Линдстрем и Жан-Гийом Беатрикс. Все! Остальные мазали на чем свет стоит, ведь валил снег и дул ветер. У того же Фуркада случилось пять промахов, а у Бе-младшего – три.

Вообще финиш гонки порадовал, хоть наше участие в борьбе за медали было чисто символическим. Да, Максим, как мы уже пояснили, был совсем близко, но, кажется, в споре с Тарьеем, Симоном и Мартеном шансов у него было не полная чаша. Хотя сам Цветков, и это делает ему честь, после гонки заявил, что мог бы побороться, но подвела экипировка: расстегнулась штуковина, которая помогает удобно держать палку, и на этом он потерял время. А уверенность в себе никто не отменял – раз Максим говорит, что можно было бороться, значит за него можно только порадоваться.

А что наш лидер Антон Шипулин? Конечно, он тоже не совсем затерялся в этой гонке – преследовать у него обычно получается неплохо. И если бы не один лишний промах, то вместе с Цветковым он атаковал бы пьедестал. Но этого опять не случилось. Так что пока в пяти гонках сезона лучший результат Антона – восьмое место в пасьюте на первом этапе. На втором – два девятых, и личных гонок здесь больше не будет. Завтра – эстафета и адье: до встречи в Анси на третьем этапе.

Что же касается эстафеты, то преследование гарантировало место в нем Цветкову и Шипулину. Два других места скорее всего займут Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Гараничев и Логинов пока не в топе. Евгений, видимо, никак не отделается от последствий болезни, а накатывать Логинова в эстафете, скорее всего, вообще нет смысла. Как спортсмен, отбывший наказание за допинг, он вряд ли получит приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхан, а там как раз эстафета будет для наших биатлонистов ключевым видом. Так что каждое попадание в четверку на протяжении сезона будет на вес олимпийского золота.

Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
2-й этап
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км

 

 

Старт

Стрельба

Ход

Финиш

1

Йоханнес Бе (Норвегия)

1 (-12,0)

3 (2+0+1+0)

11 (+26,0)

36.41,1

2

Яков Фак (Словения)

3 (+35,0)

1 (0+0+1+0)

35 (+1.09,6)

+58,8

3

Мартен Фуркад (Франция)

2 (+12,0)

5 (1+0+1+3)

12 (+26,1)

+1.10,0

4

Симон Шемпп (Германия)

4 (+47,0)

4 (3+1+0+0)

6 (+19,5)

+1.10,5

5

Тарьей Бе (Норвегия)

14 (+1.22,0)

2 (1+0+1+0)

14 (+32,5)

+1.11,9

6

Максим Цветков (Россия)

20 (+1.32,0)

1 (1+0+0+0)

17 (+40,0)

+1.12,3

9

Антон Шипулин (Россия)

9 (+1.06,0)

2 (1+0+1+0)

44 (+1.27,3)

+1.38,6

19

Матвей Елисеев (Россия)

17 (+1.28,0)

3 (1+1+0+1)

38 (+1.17,1)

+2.17,8

20

Антон Бабиков (Россия)

30 (+1.57,0)

2 (1+0+0+1)

31 (+1.06,3)

+2.21,1

26

Евгений Гараничев (Россия)

57 (+2.38,0)

3 (0+0+2+1)

8 (+23,7)

+2.38,4

44

Александр Логинов (Россия)

29 (+1.50,0)

6 (0+2+1+3)

30 (+1.04,5)

+4.02,1

46

Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)

28 (+1.48,0)

5 (2+1+2+0)

50 (+2.00,4)

+4.22,5

Сборная России после огневых рубежей

 

С1 (л)

С2 (л)

С3 (с)

С4 (с)

Цветков

16 (+1.18,1)

11 (+1.23,3)

4 (+1.02,2)

4 (+1.18,0)

Шипулин

8 (+1.01,2)

7 (+1.01,9)

12 (+1.27,5)

7 (+1.35,6)

Елисеев

12 (+1.14,5)

17 (+1.43,5)

11 (+1.26,8)

14 (+12.06,6)

Бабиков

28 (+1.43,0)

19 (+1.46,6)

13 (+1.32,1)

16 (+2.16,3)

Гараничев

39 (+2.05,2)

27 (+1.57,8)

27 (+2.21,5)

25 (+2.43,3)

Логинов

13 (+1.16,6)

35 (+2.15,8)

28 (+2.27,1)

41 (+3.50,6)
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