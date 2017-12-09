Ой-йо! Йоханнес! Он снова растоптал Фуркада. А как стрелял Цветков!
Мужские личные гонки на 2-м этапе Кубка мира завершились. Наши снова без медалей, Максим Цветков – в шестерке благодаря стрельбе.
Йоханнес Бе, как же ты прекрасен! Вторая подряд победа в Хохфильцене, третье золото в сезоне. Зачет!
Австрийское преследование вообще стало его звездным часом. А звездной минутой – четвертая стрельба, где Бе закрыл все пять мишеней, а у Фуркада от такого расклада не выдержали нервы и он отправил в молоко три патрона. С каменным лицом наблюдал за этой дуэлью Зигфрид Мазе, бывший многолетний тренер Мартена (расстались они не слишком хорошо) и нынешний – Йоханнеса. В общем, не мог он позволить себе радоваться во всю – просто сжал кулак. Вот так закончилась самая мощная дуэль сезона. Для Фуркада это, конечно, разгром, хоть он и вырвал третье место, сражаясь за него прежде всего с Симоном Шемппом, а в общем с целой группой, в которой катил и наш Максим Цветков.
Ситуация, которая до гонки казалась фантастической – на последний круг Цветков уходил перед Фуркадом -- на четвертом месте. Вот что делает с людьми хорошая стрельба. Она их возвышает над богами. Хорошая в данном случае – один промах на четырех рубежах. Промашка случилась на первой лежке, а потом пошло поехало. К слову в этой гонке набралось лишь четыре человека, промахнувшихся по разу – помимо Цветкова это Яков Фак, финишировавший вторым, Фредрик Линдстрем и Жан-Гийом Беатрикс. Все! Остальные мазали на чем свет стоит, ведь валил снег и дул ветер. У того же Фуркада случилось пять промахов, а у Бе-младшего – три.
Вообще финиш гонки порадовал, хоть наше участие в борьбе за медали было чисто символическим. Да, Максим, как мы уже пояснили, был совсем близко, но, кажется, в споре с Тарьеем, Симоном и Мартеном шансов у него было не полная чаша. Хотя сам Цветков, и это делает ему честь, после гонки заявил, что мог бы побороться, но подвела экипировка: расстегнулась штуковина, которая помогает удобно держать палку, и на этом он потерял время. А уверенность в себе никто не отменял – раз Максим говорит, что можно было бороться, значит за него можно только порадоваться.
А что наш лидер Антон Шипулин? Конечно, он тоже не совсем затерялся в этой гонке – преследовать у него обычно получается неплохо. И если бы не один лишний промах, то вместе с Цветковым он атаковал бы пьедестал. Но этого опять не случилось. Так что пока в пяти гонках сезона лучший результат Антона – восьмое место в пасьюте на первом этапе. На втором – два девятых, и личных гонок здесь больше не будет. Завтра – эстафета и адье: до встречи в Анси на третьем этапе.
Что же касается эстафеты, то преследование гарантировало место в нем Цветкову и Шипулину. Два других места скорее всего займут Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Гараничев и Логинов пока не в топе. Евгений, видимо, никак не отделается от последствий болезни, а накатывать Логинова в эстафете, скорее всего, вообще нет смысла. Как спортсмен, отбывший наказание за допинг, он вряд ли получит приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхан, а там как раз эстафета будет для наших биатлонистов ключевым видом. Так что каждое попадание в четверку на протяжении сезона будет на вес олимпийского золота.
Хохфильцен (Австрия)
Кубок мира
2-й этап
Мужчины
Гонка преследования 12,5 км
|
|
|
Старт
|
Стрельба
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Йоханнес Бе (Норвегия)
|
1 (-12,0)
|
3 (2+0+1+0)
|
11 (+26,0)
|
36.41,1
|
2
|
Яков Фак (Словения)
|
3 (+35,0)
|
1 (0+0+1+0)
|
35 (+1.09,6)
|
+58,8
|
3
|
Мартен Фуркад (Франция)
|
2 (+12,0)
|
5 (1+0+1+3)
|
12 (+26,1)
|
+1.10,0
|
4
|
Симон Шемпп (Германия)
|
4 (+47,0)
|
4 (3+1+0+0)
|
6 (+19,5)
|
+1.10,5
|
5
|
Тарьей Бе (Норвегия)
|
14 (+1.22,0)
|
2 (1+0+1+0)
|
14 (+32,5)
|
+1.11,9
|
6
|
Максим Цветков (Россия)
|
20 (+1.32,0)
|
1 (1+0+0+0)
|
17 (+40,0)
|
+1.12,3
|
9
|
Антон Шипулин (Россия)
|
9 (+1.06,0)
|
2 (1+0+1+0)
|
44 (+1.27,3)
|
+1.38,6
|
19
|
Матвей Елисеев (Россия)
|
17 (+1.28,0)
|
3 (1+1+0+1)
|
38 (+1.17,1)
|
+2.17,8
|
20
|
Антон Бабиков (Россия)
|
30 (+1.57,0)
|
2 (1+0+0+1)
|
31 (+1.06,3)
|
+2.21,1
|
26
|
Евгений Гараничев (Россия)
|
57 (+2.38,0)
|
3 (0+0+2+1)
|
8 (+23,7)
|
+2.38,4
|
44
|
Александр Логинов (Россия)
|
29 (+1.50,0)
|
6 (0+2+1+3)
|
30 (+1.04,5)
|
+4.02,1
|
46
|
Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия)
|
28 (+1.48,0)
|
5 (2+1+2+0)
|
50 (+2.00,4)
|
+4.22,5
Сборная России после огневых рубежей
|
|
С1 (л)
|
С2 (л)
|
С3 (с)
|
С4 (с)
|
Цветков
|
16 (+1.18,1)
|
11 (+1.23,3)
|
4 (+1.02,2)
|
4 (+1.18,0)
|
Шипулин
|
8 (+1.01,2)
|
7 (+1.01,9)
|
12 (+1.27,5)
|
7 (+1.35,6)
|
Елисеев
|
12 (+1.14,5)
|
17 (+1.43,5)
|
11 (+1.26,8)
|
14 (+12.06,6)
|
Бабиков
|
28 (+1.43,0)
|
19 (+1.46,6)
|
13 (+1.32,1)
|
16 (+2.16,3)
|
Гараничев
|
39 (+2.05,2)
|
27 (+1.57,8)
|
27 (+2.21,5)
|
25 (+2.43,3)
|
Логинов
|
13 (+1.16,6)
|
35 (+2.15,8)
|
28 (+2.27,1)
|
41 (+3.50,6)