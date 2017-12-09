Йоханнес Бе, как же ты прекрасен! Вторая подряд победа в Хохфильцене, третье золото в сезоне. Зачет!

Австрийское преследование вообще стало его звездным часом. А звездной минутой – четвертая стрельба, где Бе закрыл все пять мишеней, а у Фуркада от такого расклада не выдержали нервы и он отправил в молоко три патрона. С каменным лицом наблюдал за этой дуэлью Зигфрид Мазе, бывший многолетний тренер Мартена (расстались они не слишком хорошо) и нынешний – Йоханнеса. В общем, не мог он позволить себе радоваться во всю – просто сжал кулак. Вот так закончилась самая мощная дуэль сезона. Для Фуркада это, конечно, разгром, хоть он и вырвал третье место, сражаясь за него прежде всего с Симоном Шемппом, а в общем с целой группой, в которой катил и наш Максим Цветков.

Ситуация, которая до гонки казалась фантастической – на последний круг Цветков уходил перед Фуркадом -- на четвертом месте. Вот что делает с людьми хорошая стрельба. Она их возвышает над богами. Хорошая в данном случае – один промах на четырех рубежах. Промашка случилась на первой лежке, а потом пошло поехало. К слову в этой гонке набралось лишь четыре человека, промахнувшихся по разу – помимо Цветкова это Яков Фак, финишировавший вторым, Фредрик Линдстрем и Жан-Гийом Беатрикс. Все! Остальные мазали на чем свет стоит, ведь валил снег и дул ветер. У того же Фуркада случилось пять промахов, а у Бе-младшего – три.

Вообще финиш гонки порадовал, хоть наше участие в борьбе за медали было чисто символическим. Да, Максим, как мы уже пояснили, был совсем близко, но, кажется, в споре с Тарьеем, Симоном и Мартеном шансов у него было не полная чаша. Хотя сам Цветков, и это делает ему честь, после гонки заявил, что мог бы побороться, но подвела экипировка: расстегнулась штуковина, которая помогает удобно держать палку, и на этом он потерял время. А уверенность в себе никто не отменял – раз Максим говорит, что можно было бороться, значит за него можно только порадоваться.

А что наш лидер Антон Шипулин? Конечно, он тоже не совсем затерялся в этой гонке – преследовать у него обычно получается неплохо. И если бы не один лишний промах, то вместе с Цветковым он атаковал бы пьедестал. Но этого опять не случилось. Так что пока в пяти гонках сезона лучший результат Антона – восьмое место в пасьюте на первом этапе. На втором – два девятых, и личных гонок здесь больше не будет. Завтра – эстафета и адье: до встречи в Анси на третьем этапе.

Что же касается эстафеты, то преследование гарантировало место в нем Цветкову и Шипулину. Два других места скорее всего займут Антон Бабиков и Матвей Елисеев. Гараничев и Логинов пока не в топе. Евгений, видимо, никак не отделается от последствий болезни, а накатывать Логинова в эстафете, скорее всего, вообще нет смысла. Как спортсмен, отбывший наказание за допинг, он вряд ли получит приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхан, а там как раз эстафета будет для наших биатлонистов ключевым видом. Так что каждое попадание в четверку на протяжении сезона будет на вес олимпийского золота.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

2-й этап

Мужчины

Гонка преследования 12,5 км

Старт Стрельба Ход Финиш 1 Йоханнес Бе (Норвегия) 1 (-12,0) 3 (2+0+1+0) 11 (+26,0) 36.41,1 2 Яков Фак (Словения) 3 (+35,0) 1 (0+0+1+0) 35 (+1.09,6) +58,8 3 Мартен Фуркад (Франция) 2 (+12,0) 5 (1+0+1+3) 12 (+26,1) +1.10,0 4 Симон Шемпп (Германия) 4 (+47,0) 4 (3+1+0+0) 6 (+19,5) +1.10,5 5 Тарьей Бе (Норвегия) 14 (+1.22,0) 2 (1+0+1+0) 14 (+32,5) +1.11,9 6 Максим Цветков (Россия) 20 (+1.32,0) 1 (1+0+0+0) 17 (+40,0) +1.12,3 9 Антон Шипулин (Россия) 9 (+1.06,0) 2 (1+0+1+0) 44 (+1.27,3) +1.38,6 19 Матвей Елисеев (Россия) 17 (+1.28,0) 3 (1+1+0+1) 38 (+1.17,1) +2.17,8 20 Антон Бабиков (Россия) 30 (+1.57,0) 2 (1+0+0+1) 31 (+1.06,3) +2.21,1 26 Евгений Гараничев (Россия) 57 (+2.38,0) 3 (0+0+2+1) 8 (+23,7) +2.38,4 44 Александр Логинов (Россия) 29 (+1.50,0) 6 (0+2+1+3) 30 (+1.04,5) +4.02,1 46 Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) 28 (+1.48,0) 5 (2+1+2+0) 50 (+2.00,4) +4.22,5

Сборная России после огневых рубежей