1-й этап. Виктория Сливко.

На первый этап тренеры выставили Викторию Сливко. Да, она не провела до того момента в Хохфильцене ни одной гонки, но аргументом за ее кандидатуру была прежде всего ее надежная стрельба. В общем, Сливко с задачей справилась. Использовала дополнительные патрона, но обошлась без штрафных кругов. На последнем круге отстала от лидера на 22 секунды. Уж не знаешь в последнее время – много это или мало. В целом – не катастрофа.

Что сказала после финиша: «Было тяжело терпеть, но я сделала все, что могла на данный момент. Я не знаю, на сколько отстала, кажется, секунд на тридцать. Это уже не минута, как в прошлом году. После мужчин страшно было выходить, я была шокирована тем, в каких условиях проходила их гонка, думала, как работать вообще. Но я настраивалась на то, чтобы справиться. Была уверена в том, что с допами я точно закрою мишень. Если бы я закрыла все мишени, я поставила бы себе пятерку, а так только четыре.

2-й этап. Татьяна Акимова.

После своей первой стрельбы Татьяна Акимова вывела нашу команду на 6-е место. Отставание в полминуты по такой погоде и в таких условиях совсем ничего не значило.

Когда Акимова пришла на стойку, в этот момент стараниями Юлии Джимы гонку возглавила сборная Украины. Татьяне не удалось стрельнуть быстро, она использовала все дополнительные патроны и наш минус перевалил за минуту. .

Что сказала после гонки: Работалось тяжело, все-таки это третья гонка за три дня. Жалко еще, что я шла все время одна не за кого было цепляться

3-й этап. Ирина Старых.

Старых, прикатив на стрельбу, решила рисковать. Пожалуй, никто с такой скоростью не палил сегодня по установке. И ей воздалось – промахнулась лишь раз, и одного допа ей хватило. О том, насколько тяжело было стрелять в эти минуты, говорит хотя бы то, что норвежская и польская команды дружно уходили на штрафные круги.

После стойки лидер сменился. Валентина Семеренко пропустила вперед немецкую команду, задержавшись с одним дополнительным патроном

На стойке Старых снова использует только один дополнительный, уходит седьмой, ее отставание – 1.18. Передает эстафету Ирина уже четвертой.

4-й этап. Екатерина Юрлова.

Кто бы мог подумать, что в этой гонке сборная России будет бороться не только за награды, а даже и за второе место! Юрлова начала последнюю стрельбу, когда Елена Пидгрушная завозилась с одним дополнительным, но украинка попала, а Екатерине тоже пришлось брать один доп – так же, как и на лежке. И все-таки именно россиянка ушла на последний круг третьей. Но за ней почти тут же рванула Анаис Бескон. Надежд, что Юрлова удержит бронзовую позицию почти не было. Все-таки француженка сейчас значительно быстрее. Да, Юрлова финишировала четвертой, но разве же это поражение?

Это вообще лучший пока результат для российской команды на этом Кубке мира – выше никто из наших ни в одной гонке не поднимался. Вот уж действительно не знаешь, где найдешь где потеряешь. Но есть и плохая новость – никогда в истории российская команда не заканчивала два первых этапа без наград. Вот это, конечно, фиаско.

Что сказала Юрлова после финиша: На последнем рубеже был такой ветер, что я не знала, как начать. Но все сложилось неплохо в итоге. Да, пришлось брать дополнительный, но ветер стих и я быстро исправила ошибку. По ходу последнего круга Анаис меня быстро обогнала, я старалась за ней держаться, но если на подъеме я еще могла составить ей конкуренцию, то на спусках у меня не было шансов.

Кубок мира

2-й этап. Хохфильцен (Австрия)

Эстафета 4х6 км. Женщины

Стрельба Финиш 1 Германия 0+9 (0+2 0+4 0+1 0+2) 1:14.36,4 2 Украина 0+5 (0+1 0+0 0+2 0+2) +44,9 3 Франция 2+13 (2+4 0+4 0+3 0+2) +1.04,5 4 Россия 0+9 (0+2 0+3 0+2 0+2) +1.09,0 13 Норвегия 8+19 (0+4 3+6 4+6 1+3) +5.13,4

Сборная России по этапам