– Мужская и женская сборная находятся под серьезными нагрузками. Но только ли в этом состоит главная причина плохих результатов наших биатлонистов?

– Я очень надеюсь, что только в этом. Потому что больше не знаю, где еще искать причины неудач. Наши проигрывают функционально. Поэтому хочется надеяться, что причина – только в нагрузках.

– Можно ли сказать, что тренеры пожертвовали Кубком мира ради возможного успеха на Олимпиаде?

– Думаю, да. Они же это озвучивают. Но сработает ли такая тактика, мы можем говорить только после Олимпиады. У спортсменов есть такая поговорка: кому тяжело в учении, тому в бою делать нечего. Если на тренировках тяжело, на соревнованиях делать нечего.

– Вы верите, что после снижения нагрузок наши полетят на легких ногах и появятся результаты?

– Да, такая стратегия часто работает. Но, как я понимаю, мы говорим о результатах на Олимпиаде. Поэтому сразу надо определиться, что мы подразумеваем под результатом. Если попадание в десятку, то…

– Ну, мы все-таки под результатом подразумеваем олимпийские медали.

– Медали могут быть в эстафете, и, возможно, в пасьюте. В спринте – вряд ли. Возможно, только при серьезных ошибках соперников.

– Вас не удивляет, что европейский тренер Рикко Гросс руководствуется советскими методиками, загружая спортсменов большими объемами?

– Надо понимать, что Гросс – европеец советских времен. Родился и рос в ГДР. Видимо, он сам тренировался по таким методикам. Гросс ведь не закрепился в тренерском штабе сборной Германии. Он работал там с женской командой. Что-то там у него не пошло. Либо его видение пошло в разрез с современной теорией подготовки.

Эта методика, когда спортсменов готовят к одному старту, когда их изрядно нагружают, а затем нагрузки резко снижают, она самая простая. Но сейчас у спортсменов из мировой элиты бывает по несколько пиков за сезон. Это гораздо сложнее достигать. Но в этом и заключается класс тренера. И мне кажется, что мы пошли совсем по простому пути – пожертвовали Кубком мира, мол, зато на Олимпиаде себя покажем. Дай Бог, чтобы эта методика сработала. Но она включает в себя и горную подготовку накануне главного старта. Горы дают хороший эффект. Но, как я понимаю, на горы у нас уже не остается времени.

– После спринта в Оберхофе Антон Бабиков эмоционально высказался, намекнув, что биатлонисты и тренеры не понимают друг друга. Это значит, что в сборной плохая атмосфера?

– Думаю, это эмоциональный всплеск от бессилия и непонимания ситуации. В прошлом году человек в декабре выиграл этап Кубка мира. Антон почувствовал, что он может составить реальную конкуренцию лидерам, будет способен бороться за призовые места. Кто-то уже называл Бабикова новым Чепиковым. С этой мыслью Антон входит в новый сезон, и у него ничего не получается. От досады и непонимания и появляются эти высказывания. А на счет атмосферы? Сборная – это, как экипаж на подводной лодке. С нее уже никуда не деться.