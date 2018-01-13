Кайшева – может. Но до медалей все равно далеко
На этапе Кубка мира в Рупольдинге сборная России в женской эстафете финишировала седьмой. Победили немки.
ВТОРОЙ ШАНС ДЛЯ КАЙШЕВОЙ
Бронзовая медаль, завоеванная накануне нашей мужской эстафетой (напомню, это лишь вторая награда сборной России в Кубке мира-2017/18), изрядно сбросила градус напряжения внутри и вокруг команды. Невольно возник вопрос: почему бы к «оптимистическому процессу» не подключиться и женщинам? Тем более, что их лидер Екатерина Юрлова пропустила позавчерашнюю индивидуальную гонку и по идее должна была не испытывать проблем со свежестью. Как и с мотивацией – после неудачи на предыдущем этапе КМ в Оберхофе, где штрафной круг, заработанный именно Юрловой на последней «стойке», лишил россиянок гарантированного места на подиуме, превратив потенциально серебряную награду в обидно-деревянную.
Впрочем, до четвертого, юрловского этапа еще надо было добежать. А открывала эстафету Ульяна Кайшева: 23-летняя биатлонистка, впервые в сезоне попавшая в главную команду после серии впечатляющих побед в Кубке IBU, в четверг допустила шесть промахов и заняла аж 89-е место, но причины этого провала оказались весьма необычными. Дело в том, что на прицеле винтовки Кайшевой отсутствовал оптический диоптр, и три ошибки на втором огневом рубеже она допустила, стреляя чуть ли не вслепую.
Дальше ущербную винтовку заменили, но чужое оружие – совсем не то, что свое-привычное: оставшиеся рубежи Кайшева прошла немногим лучше. История же с диоптром, который сам собой скрутиться-отвалиться никак не мог, – полная загадка. Понятно, что сама Ульяна обязана была проверить оружие перед гонкой и, не сделав этого (или сделав невнимательно, что одно и то же), допустила халатность. Но тут же возникли весьма неприятные версии про некие «происки вредителей» – к примеру, из лагеря наших же, российских конкуренток в борьбе за место в олимпийской команде…
Никаких доказательств или улик тут, конечно, не было и быть не могло. Только разговоры. И, так или иначе, тренеры логично решили после несчастного случая в «индивидуалке» дать Кайшевой шанс №2. Пусть он и пришелся на ответственнейший первый этап последней предолимпийской эстафеты.
ЗАМЕНА «УСЛУГИНА ВМЕСТО АКИМОВОЙ» НЕ СРАБОТАЛА
И с этой ответственностью Кайшева вполне себе справилась. Чистая стрельба (между прочим, единственная в нашей четверке) и почти символическое отставание от лидера. Проблемы начались потом. Сначала Дарья Виролайнен «вспомнила», как плохо она может выполнять «стойку» (хорошо хоть, что обошлась без штрафных кругов, а ведь было близко). А затем Ирина Услугина (перед Рупольдингом ее включили в «основу» из Кубка IBU вместе с Кайшевой и в эстафету поставили экстренно, только сегодня днем – вместо Татьяны Акимовой, подвернувшей ногу на тренировке) прошла последний свой круг слишком слабо для того, чтобы у Юрловой оставалась более-менее реальная надежда на призовое место. «Минута двадцать» есть «минута двадцать».
С другой стороны, свой четвертый Юрлова все равно прошла нормально. Не супер, но тем не менее. И «ходом» не шибко сильно отстала, и одну позицию в итоговом протоколе отыграла. Победила же сборная Германии: на заключительном круге многократная чемпионка мира Лаура Дальмайер уверенно обошла Федерику Санфилиппо из Италии. Кстати, до этого, по ходу гонки в лидерах отметились и шведки, и даже швейцарки. Словно в горных лыжах каких-нибудь.
В общем, медали не вышло, но команда есть. Не так печально все, как в личных гонках. Пусть, с составом «непоняток» еще хватает, но, по крайней мере, есть из кого выбирать. Юрлова, Акимова, Кайшева, Виролайнен… Стоп, а получается, что толком и не из кого: наоборот, уже все понятно.
В воскресенье этап в Рупольдинге завершится двумя масс-стартами. Право бежать от России там имеют Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Юрлова, Акимова и Виролайнен. Хотя с Бабиковым, намертво «вставшим» вчера на третьем эстафетном этапе, и с травмированной Акимовой вопросы пока открыты. Ну, а на следующей неделе – итальянская Антерсельва. Последняя проверка перед Пхенчханом в рамках Кубка мира.
Рупольдинг (Германия)
Кубок мира
5-й этап
Женщины
Эстафета 4х6 км
|
|
|
Стрельба
|
Финиш
|
1
|
Германия
|
0+9 (0+0 0+2 0+4 0+3)
|
1:08.47,0
|
2
|
Италия
|
0+3 (0+0 0+0 0+3 0+0)
|
+2,9
|
3
|
Швеция
|
0+5 (0+1 0+1 0+1 0+2)
|
+17,2
|
4
|
Норвегия
|
0+9 (0+1 0+2 0+2 0+4)
|
+23,1
|
5
|
Польша
|
0+5 (0+0 0+2 0+3 0+0)
|
+24,5
|
7
|
Россия
|
0+7 (0+0 0+4 0+2 0+1)
|
+1.20,8
|
9
|
Франция
|
2+7 (0+1 0+1 0+0 2+5)
|
+1.47,5
|
11
|
Украина
|
0+12 (0+3 0+5 0+3 0+1)
|
+2.13,7
|
13
|
Белоруссия
|
3+9 (0+0 0+2 3+3 0+4)
|
+3.13,7
Сборная России по этапам
|
|
|
С1 (л)
|
Место
|
С2 (с)
|
Место
|
Ход
|
Финиш
|
1
|
Ульяна Кайшева
|
0+0
|
6 (+4,8)
|
0+0
|
5 (+11,0)
|
11 (+13,1)
|
8 (+12,8)
|
2
|
Дарья Виролайнен
|
0+1
|
9 (+28,1)
|
0+3
|
11 (+1.01,0)
|
8 (+41,2)
|
11 (+57,7)
|
3
|
Ирина Услугина
|
0+1
|
11 (+53,2)
|
0+1
|
8 (+1.09,9)
|
10 (+45,4)
|
8 (+1.22,2)
|
4
|
Екатерина Юрлова
|
0+0
|
8 (+1.03,0)
|
0+1
|
8 (+1.04,9)
|
9 (+38,1)
|
7 (+1.20,8)