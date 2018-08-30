Готовились к худшему? Получите!

Спустя три месяца после избрания нового президента СБР и всего за неделю до отчетно-выборного конгресса в Порече в русском биатлоне словно полыхнуло. Нет бывшие соперники-кандидаты Владимир Драчев и Владимир Майгуров вроде выстраивают оборонительные построения и только давний бунтовщик Александр Тихонов грозит всем шашкой из Грузии. Наш ждут новые допинговые дисквалификации и коснутся они звезд, причем первой величины.

О том, что комиссия ВАДА занимается рассмотрением дел отдельных российских биатлонистов, недопущенных до Игр в Пхенчхане по докладу Макларена и уже закончивших карьеры их коллег, было известно давно. Именно по этой причине двукратный олимпийских чемпион Евгений Устюгов сейчас затаился ниже воды и тише травы и никак не реагирует на возможный отъем своих медалей. Рассмотрение дела женского трио, которое пройдет в CAS по иску Вилухиной, Романовой и Зайцевой и в гражданских судах США по иску Прохорова также в очередной раз отложено.

Наконец, главным образом, именно по этой причине один из лучших биатлонистов мира и многолетний лидер сборной Антон Шипулин "в настоящий момент не выступает и не тренируется в составе национальной команды страны". Руководство СБР имен не называет и мы вправе хранить их в тайне до тех пор, пока не решат сами, стоит ли защищать свою невиновность или лучше не ссориться с ВАДА и новым руководством IBU.

Склонить голову или сражаться?

Очевидно лишь то, что это отголосок той давней войны, чьи мины взрываются то там, то тут и наносят серьезный урон всему российскому биатлону. Последние доказанные антидопинговые нарушения датирутся еще 2014 годом, когда главой СБР был Михаил Прохоров, а Сергей Кущенко работал первым вице-президентом IBU. Удивительно, что в СБР сменился второй президент, а разлетевшиеся щепки коснулись и его светлого лика. Конечно, лично Драчева никто не будет обвинять в случившемся, но от того, какой путь он выберет, определится дальнейшая судьба получившего уже не первую пробоину тонущего корабля.

Срок письма счастья от IBU, которые и раньше приходили в самые ответственные моменты перед конгрессами, чемпионатами мира или стартом сезона (стиль Бессеберга предшественники не меняют), и отсутствие времени на раздумье заставляют уже в ближайшее время России подумать о своей позиции. Шансы на восстановление в статусе и получение хоть одного места в конгрессе в таком случае крайне низки. О выдвижении Майгурова от Белоруссии можно даже не заикаться. Однако дело может повернуться как тотальной войной с полным лишением СБР членского статуса и сведения уровня спортсменов до привычного по легкой атлетике ANA. Соседи-белорусы, которые в последние годы неплохую выгоду извлекают из противовеса России и Запада и здесь жадно потирают руки.

Возможно новое российское руководство получит шанс от Улле Далина, если Драчев в кратчайший срок создаст наиболее объективную комиссию и покажет, что ситуация в российском антидопинге изменилась, а в последние четыре года это было действительно так. Здесь повинную голову могут пощадить и дать нам шанс уйти с честью. Но так-то мог сделать Бессеберг, дискредитированный из-за связей с Россией. Его предшественник – рассчетливый и циничный игрок, который не потерпит ни одной ошибки и слабости, а потому готовить новую защиту нужно было все эти предыдущие месяцы. На предвыборной пресс-конференции Владимир Петрович заявил, что готов бороться с худшим сценарием атаки на России. Посмотрим, какой окажется эта подготовка.