В Хорватии начинает работу конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) . «Советский спорт» разбирается, чего же ждать от предстоящего конгресса и как понимать события последних дней.

О чем говорят «письма счастья»

«Письмами счастья» давно окрестили обвинения от ВАДА, которые получает спортсмен. Там подробно описывается, какие из антидопинговых правил он нарушил и почему, а также какие у него права на обжалования и перспективы на бан. На летнем чемпионате мира в кулуарах поговаривали, что это еще только первая часть «Мерлезонского балета», а второй поток писем выйдет или в начале этой недели или будет обнародован уже на конгрессе для пущего шороху. Сейчас болшинство таких писем рассылается на основе данных, которые борцы с допингом извлекли из LIMS – секретным образом добытой базы данных московской антидопинговой лаборатории. Однако пока дело в том, что по нескольким десяткам расследуемых дел информации набирается немного, а потому только в четырех у ВАДА есть достаточные шансы выиграть в суде. Стоит отметить, что само присутствие фамилии спортсмена в LIMS еще ничего не значит, и ВАДА пока не считает этого достаточным для доказательства вины, но следствия продолжаются.

Что до нашей несчастной четверки, то естественно и в их случае нет указаний на пробы с нарушениями или каких-то еще прямых доказательств, однако могут фигурировать конкретные вещества, упоминаемые в переписке Родченкова с чиновниками Минспорта. Именно такое письмо стало основанием для дисквалификации Екатерины Глазыриной, а раз там она обжалована не была, то получите еще и распишитесь.

Устами младенца глаголет старик

Как происходящее комментирует будущий президент IBU Улле Далин? Конечно, говорит о честности, справедливости и необходимости борьбы с допингом, но о своем отношении к восстановлению России он не молчит, как и его визави Байба Брока. Это и понятно. Резкими высказываниями очень легко потерять голоса. Однако, чтобы понять истинное мнение шведского функционера и его сторонников, достаточно послушать 20-летнего биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который за свою непримиримую позицию с допингом уже избрался в комитет атлетов IBU. А говорит он следующее: «Еще там будет голосование по восстановлению СБР. Но русские ничего не сделали для этого. Не вижу никакой причины, чтобы их восстановили».

Besviken. Enligt RBU så är tre inte längre aktiva. Men det spelar ingen roll - omfattningen av den ryska stadsdopingen visar sig bara större och större. Krävs bra beslut på kongressen 7 sep, svensk president och att RUS fortsätter vara provisorisk medlem. https://t.co/UmKFsAO8bZ — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) 30 августа 2018 г.

Что это значит? Что для восстановления нужно каяться, сдаваться, продолжать признавать ошибки прошлых лет, просить о пощаде и договариваться. Раз этого сделано не было, то и ничего в статусе не должно меняться. СБР останется временным членом без права голоса и права проводить соревнования. Радует, что при этом мудрый не по годам Самуэльссон не просит отстранить всю сборную или всю федерацию. Он умный, никак, устав читал.

Почему хуже уже не будет?

Дело в том, что перевод СБР во временные члены – это и так самое суровое наказание. О полном лишении членства речи быть не может, потому как новых злодеяний с 2014 года мир не увидел, только старые периодически раскрываются, да и юридически это сложно представить и никто из противников этого не просит. А при нынешнем статусе ничего не помешает российским стреляющим лыжникам выступать в полном составе в своей национальной форме и смотреть на пьедестале на триколор под звуки Александрова, если они, конечно, этого заслужат. Никакое полное отстранение команды, перевод в нейтральный статус или лишение квоты пока нам не грозит.

Никакое полное отстранение команды, перевод в нейтральный статус или лишение квоты пока нам не грозит

Поправку в закон о сокращении квоты приняли только в прошлом году, а обратной силы к старым правонарушениям он иметь не может. А потому все взаимодействие СБР и нового руководства IBU сведется к выработке дорожной карты, при которой нашей стороне придется признать некие старые грехи, прежде чем статус федерации будет восстановлен. А это значит, что уже открытые дела не будут оспариваться в CAS при поддержке федерации (спортсмены, конечно, имеют на это полное право), а новые, возможно не будут открываться. Худой мир – лучше хорошей войны. Так пока видится ситуация. Но у СБР есть еще 14 дней, чтобы вникнуть во все обвинения и переварить итоги конгресса, а дальше уже решать: сдаваться с минимальными репарациями или продолжать бой.

К кому обращаться Устюгову?

В этой связи непонятна несколько экзальтированная реакция двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова. О своей проблеме он узнал не вчера, но до этого предпочитал не привлекать к ней внимания, однако как только его фамилия была озвучена попросил помощи от СБР и, не получив ее немедленно, тут же пожаловался в интервью. Так почему новое руководство федерации должно, не разобравшись в ситуации, рубить шашкой? Сначала действительно нужно понять, насколько обоснованы обвинения, какие шансы отстоять правоту в суде и какие могут быть при этом потери.

Более того, Евгений лишь со второй попытки обратился по нужному адресу – а именно к бывшим руководителям СБР Михаилу Прохорову и Сергею Кущенко. Их финальная четырехлетка заполнилась беспрецедентным в истории нашего биатлона количеством допинговых нарушений на всех уровнях, единственной золотой медалью, которую теперь могут отнять и окончательной девальвацией статуса старшего тренера. Зато отдельные спортсмены всегда могли обратиться за помощью: привезти на сбор жен и подруг, взять за счет федерации на прокат представительские авто и при этом были уверены, что никому ничего не должны. Так теперь оказывается должны им, и совсем другие люди?