В Тюмени завершился чемпионат России по летнему биатлону. На фоне болезней и отказов лидеров о себе заявили новые люди. Кто они и от кого ждать подвигов зимой?

Логинов – новый лидер сборной

И дело вовсе не в том, что 26-летний тюменец порвал всех сборников и «регионалов» в спринте и наконец показал стрельбу, которую от него ждут всегда. Логинов и в прошлом сезоне показал, что функционально уже догнал Шипулина, но ему не хватало стабильности и уверенности в себе. После того, как отпуск Антона затянулся неприлично долго, а Бабиков и Цветков к роли лидеров готовы разве что в медиа-пространстве, стало понятно, что Логинов остается не только главной надеждой команды, но и единственным биатлонистом, способным бороться за медали не эпизодически, а в течение всего сезона.

Васильева сохраняет стабильность

Маргарита Васильева – самая прогрессирующая биатлонистка этого года. Собрав все медали зимнего чемпионата России, она ворвалась в основной состав сборной, а летом сначала лучше всех из россиянок смотрелась на чемпионате мира и внесла весомый вклад в победу в смешанной эстафете, а затем стала дважды серебряной и на чемпионате страны и показала, что умеет неплохо стрелять и справляться с нервами. Теперь уже никто не удивится, если Васильева будет среди лучших и на отборочных стартах и дебютирует в Кубке мира уже в декабре. В 25 лет многие только начинали свой путь в сборной. Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова, самые успешные россиянки последних лет соврать не дадут.

Замерзли в тоннеле

Лыжная подготовка летом уже перестает быть роскошью и экзотикой, а становится необходимостью. Лыжно-биатлонный центр в Токсово позволяет тренироваться и на роллерах на асфальте, и на снегу в тоннеле, но при этом создает дополнительные проблемы. Резкий перепад температур может стать причиной простуды, а потому сразу несколько лидеров сборной простудились накануне национального чемпионата. Евгений Гараничев и Екатерина Юрлова вообще не выступили на чемпионате, а Светлана Миронова и Максим Цветков на фоне болезней не показали лучших результатов. В индивидуальной гонке главный тренер Анатолий Хованцев позволил спортсменам основы стартовать по своему усмотрению, а потому они просто проигнорировали этот старт.

Последний старт Александра Печенкина?

В начале сентября Александр Печенкин получил от IBU обвинение в нарушении антидопинговых правил, но тем не менее решил выйти на старт чемпионата России. Формально тюменская команда имела право его заявить, так как временного отстранения в отношении спортсмена не было. Из четверки обвиненных россиян он единственный, кто продолжает карьеру, но будущее его остается в тумане. Не исключено, что к старту сезона антидопинговая комиссия IBU вынесет свое заключение и спортсмен будет отстранен, а с учетом возраста (27 лет) и угрозы дисквалификации на четыре года, этот летний старт может стать последним в его карьере. В спринте Печенкин занял 33-е место, а в индивидуальной гонке – 55-е.

Второй шанс Кристины Ильченко

Победа в спринте может открыть Кристине Ильченко дорогу в сборную России. В свои 25 лет одна из самых красивых российских биатлонисток в спорте пережила многое. В России ее главные достижения были на летних юниорских первенствах, где она завоевала три золотые медали, а потом в 2015 году решила попробовать свои силы в Белоруссии по приглашению Владимира Королькевича. Местные специалисты возились с ней три года, но так и не могли поставить стрельбу и с пометкой «безнадежная» отправили назад в Россию даром. Здесь Ильченко сначала блеснула на отборочных соревнованиях, а затем и на чемпионате России. Но сколько уже было таких спортсменок, чьи успехи заканчивались с наступлением холодов. Шанс – не получка и не аванс, его не жалко, но рассчитывать на Ильченко всерьез я бы не стал.

20-летняя чемпионка

В биатлоне очень сильны многие стереотипы, даже если они постоянно рушатся. Вот придумал же кто-то, что индивидуальная гонка для зрелых и опытных спортсменов. А тут 20-летняя Ирина Казакевич, которой по новым правилам IBU еще год выступать в юниорских соревнованиях берет и стреляет на ноль и выигрывает у сборниц во главе с многообещающими Кайшевой и Мироновой. Дебютантка молодежной сборной на первом снегу обязательно поучаствует в отборе и получит свой шанс. Об омолаживании сборной говорят давно, но только сейчас у тренеров появляется реальный выбор.

Эстафетные серии

Зато в летних эстафетах традиции в российском биатлоне сильны как никогда. Вот кто мог подумать, что Югра отдаст свою извечную вотчину – мужскую эстафету, в которой ей не было равных еще со времен Дмитрия Ярошенко и Николая Круглова. Новое поколение ханты-мансийских биатлонистов не знало поражений в этой дисциплине с 2014 года. И кто мог подумать, что прервет эту серию команда Башкортостана, благодаря блестящему выступлению Антона Бабикова и Эдуарда Латыпова. Но на смену одной победной серии спешит другая. Тюменские девушки уже в третий раз подряд выиграли летнюю эстафету и вряд ли на этом остановятся.

Тренеры избрали нового вожака

Помимо соревнований летний чемпионат – еще и место для промежуточных итогов подготовительного периода, которые были подведены на тренерском совете. Русский биатлон продолжил обновляться и здесь. После избрания нового руководства и тренерского штаба, сменился и председатель тренерского совета. На смену серому кардиналу последнего десятилетия Владимиру Барнашову пришел Максим Кугаевский. 52 года – тот возраст, когда за спиной есть и знания и богатый практический опыт и при этом сохранились энергия и способность усваивать новое. Кстати, Кугаевский выиграл голосование у президента СБР Владимира Драчева, что лишний раз показывает, что изменения в федерации никак не затронули дух демократии.